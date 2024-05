Ya son varias las historias de mascotas que son extraviadas en aeropuertos por una "mala" organización del personal de aeropuerto; en algunos casos incluso se ha reportado el fallecimiento del animalito. Hoy Volaris se encuentra nuevamente en el ojo del huracán luego que de que viralizara el caso de “Puni”, un perrito que estuvo más de 20 horas perdido cuando se encontraba en un vuelo de Estados Unidos a México.

Cuando los dueños se percataron de la ausencia de Puni alertaron a las autoridades correpondientes, quienes comenzaron con la investigación. El usuario de TikTok @01puni01 fue el encargado de compartir a traves de dicha red social tres videos donde se exponía el caso de la desafortunada familia que se encontraba en búsqueda de Puni, extraviado cuando se viajaba en un vuelo de Volaris, saliendo de Dallas con destino a México.

Luego de pasar muchas horas en el aeropuerto esperando una respuesta de Volaris, empleados de la aerolínea le dijeron que Puni, su perro, iba a llegar en un vuelo de San Antonio.

Pero no terminó ahí, pues el personal confirmó que el perrito se encontraba en un domicilio particular desconocido, a donde fue entregado erroneamente, por fortuna la mascota contaba con un rastreador.

Puni es rescatado luego de 20 horas

Casi un día después de que comenzara el calvario, Volaris pudo recuperar y regresar a Puni con su familia, quienes rápidamente lo sacaron de su transportadora y comprobaron que se encontrara bien. Sin embargo hubo que llevarlo a una visita de emergencia al veterinario para hacer los exámenes correspondientes.

En un segundo video, el dueño explica que no firma de recibido, puesto que tiene que verificar con un veterinario que el perro llego con bien.

Aun no se sabe si la familia del can interpondrá una denuncia por el incidente donde Puni terminó en un domicilio particular sin autorización de sus tutores, ya que la aerolinea no está facultada para ese tipo de acciones que además son ilegales en Estados Unidos, país del que partió con rumbo a México.

La salud de Puni

Por último la cuenta antes mencionada de TikTok compartió un tercer video donde se aprecia al perrito en consulta veterinaria, donde el médico determinó que se encontraba bien de salud con signos vitales estables, sin embargo se advirtió de un cuadro de deshidratación moderado, por lo que le recetaron suero.