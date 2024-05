La comedia mexicana, “Todas menos tú”, producida por Luis Vizcaíno y dirigida por Luis Kuri, la cual cuenta con las actuaciones de Cassandra Sánchez Navarro, Ricardo Abarca, Carolina Miranda, Jesús Zavala, Ana González Bello y Osvaldo Zárate, se estrena ahora en Max el próximo 3 de mayo, luego de una gran acogida en salas de cine.

“Todas menos tú” es una producción que captura las dinámicas de un grupo de amigos en una boda llena de sorpresas donde la intención es que los novios no se casen. A propósito, EL INFORMADOR conversó con Ricardo Abarca, Ana González Bello y Oswaldo Zárate sobre este estreno en Max.

“Estamos muy emocionados, pues la gente que no la pudo ver o que la disfrutó mucho y quiere volver a acceder a ella, ya lo podrá hacer desde la comodidad de su casa. Siempre da gusto que un proyecto tenga la más larga vida posible y que emoción que además llegue a una plataforma tan padre como Max”, comparte Ana.

En tanto, Ricardo, quien en esta cinta es un poco como la manzana de la discordia entre su grupo de amigos que quiere que no se case y su novia que ahora todo lo posible porque sí, destaca que este ha sido un proyecto muy divertido. “Creo que fui el que más pudo disfrutar de lo que hacía mis compañeros, me sentía neutral, pues cuando yo quería hacer un chiste, me decían ‘no, tú no eres el chistoso ahorita’, así que más bien me tocó ser público de lo que hacían mis compañeros (risas). La verdad es que fue una experiencia muy linda con un equipo muy bonito. Y estoy muy orgulloso de que este 3 de mayo llegue ‘Todas menos tú’ a las plataformas de Max”.

La comedia también tiene un giro inesperado, el público vivirá una gran sorpresa durante el transcurso de ésta. “A mí este tipo de películas son las que me gustan. Desde que leí el guion y vi que piensas que va a pasar algo y luego te lleva por otro lado, creo que se agradece muchísimo. Y también tiene que ver que esté bien contada y bien filmada. Entonces, cumple totalmente con la expectativa que teníamos nosotros y la del público después de una muy buena aceptación en cines. La gente que no la ha visto tendrá una gran oportunidad”.

Finalmente, sobre la premisa de la cinta donde los amigos hacen complot contra la novia y viceversa, resalta Ana que, en el tema de querer lo mejor para tus amigos, el público se podrá identificar. “Me parece muy bonito, porque además, esto es algo que nos hubiera gustado hacer a todos, yo he tenido amigos, amigas y parejas donde me pregunto, ‘Diosito, cómo le hago para decirle que no, pero sin ofender’. Y lo maravilloso de esta película es que los personajes enloquecen, pues a ti te encantaría hacerlo en la vida real, pero no puedes porque eres un ser humano más controlado en sus emociones, pero es muy padre ver a estos personajes haciendo locuras”.

Sinopsis

Refrescante comedia romántica mexicana que sigue las peripecias de un grupo de amigos que se reúnen para la boda de uno de los miembros del grupo. Sin embargo, durante la celebración, descubren accidentalmente que la novia, a quien nunca han soportado, ¡está engañando al novio! Al grupo le quedan pocas horas para descubrir quién es el tercero en discordia y evitar que su amigo cometa el peor error de su vida. Porque para eso están los amigos, ¿verdad?

MF