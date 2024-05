En medio de los rumores sobre una crisis matrimonial, la pareja Bieber ahora también enfrenta fuertes especulaciones sobre un segundo embarazo, esto último luego de que se hicieran virales unos clips donde se le ve portando un vestido blanco ondulado mientras pasea por Hawai junto a su esposo, entre otras cosas.

La pareja, que también ha levantado rumores de tener problemas en su matrimonio, fue captada mientras almorzaban en una mesa al aire libre y esperaban su comida frente a un foodtruck de comida brasileña. Asimismo, aparecieron juntos caminando y aunque en este último material audiovisual se ven a lo lejos, lo que llamó la atención de los usuarios fue la prenda holgada de la modelo que le llegaba hasta las rodillas y que combinó con una gorra verde, debido a que suele utilizar ropa que se le pega al cuerpo y hace lucir su estilizada figura.

Algunos creen que su vestimenta podría ser una señal de que esperan un retoño y está utilizando ropa más suelta para ocultar su "baby bump". "El bebé ya viene" y "Aunque probablemente no esté embarazada, me encantaría verla ser mamá", fueron algunos de los comentarios en TikTok y X, antes Twitter. Justin también ha generado interrogantes entre su audiencia debido a que subió unas fotografías a sus redes, hace una semana, en las que aparece llorando.

Otros usuarios incluso insinuaron que las emociones del intérprete de "Baby" podrían justificar la noticia de un bebé en camino. No obstante, el matrimonio no ha dado ninguna declaración confirmando o negando los rumores como suelen hacerlo en medio de alguna polémica. Por su parte, Hailey ha posteado diversas fotografías donde peculiarmente utiliza chaquetas largas.

De acuerdo con "The Sun", comenzó a seguir a un creador que comparte contenido sobre embarazo y dejó de hacerlo rápidamente, aunque sí dejó rastro de haber dado me gusta a uno de los videos; además se especula de una supuesta declaración de Hailey que no ha sido confirmada por fuentes oficiales, pero ya causa revuelo en “X”.

¿Hailey Bieber y Justin más enamorados que nunca?

La pareja comenzó a enfrentar rumores de crisis en su matrimonio hace dos meses cuando fueron vistos saliendo de una iglesia con una expresión particular, además el padre del templo pidió oraciones públicas por ellos, lo que habría incomodado a la hija de Stephen Baldwin.

Durante el Festival Coachella, en abril, también se les vio separados disfrutando de los conciertos. De acuerdo con algunas fuentes que hablaron con "Entertainment Tonight", Justin no se ha sentido como él mismo últimamente y está luchando.

“Justin ha estado enfrentando algunas dificultades últimamente. Ha estado pasando por momentos difíciles y no se ha sentido como siempre (….) Es perturbador para ella verlo luchar. Están haciendo todo lo posible para que las cosas funcionen y se apoyan mutuamente. Están comprometidos a hacer lo que sea necesario para mejorar las cosas", aseguraron.

Con información de SUN