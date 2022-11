La cantante española Sole Giménez -quien fuera vocalista de Presuntos Implicados- regresa a Guadalajara para ofrecer un concierto en la Sala 2 del Conjunto Santander, el martes 15 de noviembre a las 20:30 horas; presentará su último material “Mujeres de música”, un proyecto reivindicativo que pone de relieve a muchas de las mujeres creadoras que se abrieron paso en el difícil camino de la música y otras tantas que después tomaron la batuta para ampliar lo ganado.

En este sentido, se trata un proyecto conformado por dos discos y una gira en la que suenan canciones de diferentes épocas, países y estilos, pero con un mismo nexo común: la mujer creadora, revela en entrevista con EL INFORMADOR la intérprete de “Cómo hemos cambiado”.

Sobre su visita a la ciudad, Giménez señala que no recuerda, “cuándo fue, pero hace bastante tiempo que no me presento en Guadalajara; claro que estoy contenta, pues, de los conciertos que hice con Presuntos Implicados y en solitario, allá, pues tengo una recuerdo muy hermoso, y tener la oportunidad de hacerlo de nuevo, es genial”.

Respecto a “Mujeres de Música” comparte que es una iniciativa que nace “de la visión que tengo, desde hace años, con la perspectiva que da precisamente estar muchos años en esta profesión, sobre el reconocimiento de la poca visibilidad de la mujer creadora en la música; siempre se nos ubica como la cantante que hace poco más, pero ha habido algunas muy talentosas que han aportado mucho y no se les conoce”.

Partiendo de ese punto, continúa Giménez, “me fui dando cuenta de esa invisibilización, y fui viendo la necesidad de un proyecto como este para reivindicarlas”, por lo que, enfatiza, “ha sido un proyecto muy bien recibido por el público”.

Referentes y predecesoras

En esa reivindicación, la intérprete reconoce que “lo que ocurre en estos últimos años, las mujeres se creen con la posibilidad de hacer algo más en la música y, además, percibo que otras grandes creadoras están ocupando ya un espacio importante en la industria; y no hablo solo de cantantes, me refiero a compositoras, autoras, unas muy jóvenes que llevan en sus espaldas su carrera musical y, gracias a eso, actúan de referente para las más jóvenes”.

Recuerda, “cuando yo empecé, apenas teníamos referentes, y dudábamos en dedicarnos a esto, porque veíamos que casi nadie lo hacía. Ahora, aunque se tuvieran actitudes de tomar control de la carrera y los procesos creativos, ha habido reticencia de parte de la industria; lamentablemente, en general, se ha considerado a la mujer como inferior, y la música no ha sido menos. Siempre se nos trató como si tuviéramos menos ideas creativas, posibilidades o recursos, cuando a veces estamos a la par o por encima. Si se estudia un poco el papel de la mujer en la historia de la música, hay casos increíbles”.

Algo debe cambiar

En este proyecto de dos discos donde se recoge información acerca de las autoras, para “darlas a conocer”, comenta Giménez, “me he fijado en las que ya no están, las que nos precedieron, y las de ahora”, resaltando casos como el de Natalia Lafourcade, “que no solo canta muy bien, sino que hace un ejercicio tremendo para llevar las riendas de su carrera; es compositora y estudiosa de la música, un referente para las jóvenes”.

Además de la mexicana, en el primer disco también incluyó “a una de nuestros pocos referentes en España, a Mari Trini, y también a Cecilia, que murió muy joven. En este contexto, recogemos también autoras brasileñas y argentinas, como Eladia Blázquez, que para mí fue un gran descubrimiento, es increíble, fue la primera autora que se atrevió a hacer tangos, y fue criticada por los puristas, algo que también pasó con la samba en Brasil”.

Ahora, en el segundo disco se abordan a creadoras como “Consuelo Velázquez y mi admiradísima María Grever, que me parece la compositora más importante junto con Chabuca Granda en nuestro idioma, y casi nadie la conoce, lo que me parece por lo menos injusto, porque no es posible que conozcamos a Agustín Lara o José Alfredo Jiménez y no a María Grever; sabemos dos o tres canciones suyas, pero ni idea de lo que hizo; no puede ser. Eso debe ir cambiando ya”.



CT