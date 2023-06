Este domingo 25 de junio se llevó a cabo la final de la segunda edición de "La Voz de Zapopan" en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander de Artes Escénicas donde se coronó como ganadora Cristy Vázquez. Mientras que el segundo lugar fue para Maritza Flores y el tercer lugar para Mariana Gastelum.

EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de conversar con la ganadora minutos después de recibir el aplauso del público tras su triunfo. "Estoy súper contenta, bendecida... Soy una mujer que ha trabajado muchos años y sigo picando piedra. Estoy muy agradecida con Dios, con mi familia y las personas bellas que me he encontrado en este camino. Creo que esta es una señal de que tengo que salir adelante con mis sueños y de creer muchísimo más en mí porque aún falta pulir este diamante".

Cristy es originaria de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, comenzó a cantar desde los cuatro años de edad. "Tengo toda mi vida cantando, no puedo dejarlo, aunque a veces sí lo he pensado, pero esta es una gran señal de que tengo que seguir adelante, Dios me está mostrando el camino". Cristy también ya había participado en otras plataformas como "La Voz México" y otros concursos.

La joven es cantautora, ella desarrolla sus propias canciones y su género es el mariacheño pop. "Espero que podamos explotarlo un poco más y sobre todo darle el auge que las mujeres necesitamos, porque creo que nos han tenido muy sumisas y no es así, somos muy fuertes". Sus letras hablan acerca de su vida personal, confiesa que tiene aproximadamente 70 canciones y está estudiando su carrera en música.

Como primer lugar, Cristy ganó la grabación de seis temas musicales, un videoclip, clases de canto por un año, una sesión fotográfica y su reconocimiento.

En esta segunda edición participaron cinco mil 636 personas, de las cuales hicieron pruebas 300 para elegir a 30 que llegaron a las semifinales y finalmente quedaran 10 finalistas.

Previo a saberse ganadora, Cristy Vázquez, a nombre de sus compañeros, le entregó un reconocimiento al alcalde de Zapopan, Juan José Frangie por impulsar esta plataforma y confiar en el talento de estos jóvenes.

Madrina de lujo

Dulce, la cantante, fue la madrina de lujo de esta gala, en la cual ofreció tres de sus éxitos: "Lobo", "Tu muñeca" y "Déjame volver contigo". Dijo sentirse agradecida por la invitación y calificó este evento como un oasis para los artistas que tienen sed de triunfo.

Previamente en charla con medios de comunicación, la estrella de la balada pop habló de la importancia de certámenes musicales como éste. "Estoy muy contenta porque siempre hay que apoyar estos movimientos que nos ayudan a conocer y a descubrir esas voces, esos grandes talentos y esos artistas que están esperando una oportunidad para brillar, para desenvolverse y desarrollarse. Y ojalá podamos ver en la cúspide a alguno de los que salgan de aquí".

Resaltó ademas que quien entra a un concurso siempre gana, "¿por qué? Porque lo vieron, pues en lugar de estar en su casa acariciando sus sueños, pues llegó a un escenario y la gente lo vio, y de donde menos te imaginas pueden llegar las oportunidades".

Sobre lo que le aconsejó Dulce a los concursantes es tomar el tiempo a su favor y que no se desesperen, "porque parece fácil, pero no lo es, mucho menos alguien se vuelve un ídolo de la noche a la mañana, aunque hay quienes sí lo hacen, como Peso Pluma, que quién sabe de qué pluma salió".

Dijo por ejemplo que la gente es quien hace a estas estrellas como Peso Pluma y "el público siempre tiene la razón". Expresa que aunque no lo ha escuchado con detenimiento, sus músicos y su sonido le gustaron mucho, pero aclaró que Peso Pluma es un cantante para que la gente se divierta y la pase bien, "su proyecto no es el de un cantante para Bellas Artes. Entonces, él tiene muy claro su rumbo y le pegó".

También manifestó que se le apoye a valores nuevos como Wendy Guevara, quien está en "La casa de los famosos" y que es muy querida por la comunidad diversa. Incluso compartió que ella también ha tenido varias propuestas para participar en u reality, "pero nunca se sabe a lo mejor es una sopresa". Dulce será reconocida como la cantante del año al recibir el premio Grandeza Hispana.

Los finalistas y sus canciones

Cabe mencionar que los cantantes fueron acompañados en vivo por la Orquesta de Paco Mendoza. Entre el jurado presente durante la gala estuvieron Christopher de Alba, titular de Cultura Zapopan; Edgar Espinosa, ganador de la primera edición de "La Voz de Zapopan" y otras personalidades como Eduardo Ortiz, Ana Laura Tanaka, Teo González, Omar Alonso, Alejandra Orozco, Juan Tavares Valente Pastor y Noelia Zanón.

Gibrán Salazar con "Al final"

Fernanda Palacios con "Te lo pido por favor"

Rogelio Talavera con "La nave del olvido"

Alberto Cuevas con "Vive"

Mariana Gastelum con "Yo te pido amor"

Checo Aguilar con "Abrázame"

Maritza Flores con "Acariciame"

César Hernández con "Me va a extrañar"

Mafer Santeo con "Confieso"

Cristy Vázquez con "Mi error mi fantasía"

