Confirman segunda temporada de "Élite"

La plataforma de entretenimiento Netflix anunció mediante un video por parte del elenco que su serie original "Élite", en la que participa la actriz mexicana Danna Paola, tendrá una segunda temporada.

"Muchísimas gracias por todos vuestros mensajes de apoyo, pero hay un montón de comentarios que necesitamos responder ya", se lee en un video de menos de un minuto de duración, al tiempo que aparecen comentarios de usuarios de las redes sociales respecto a la serie española.

Posteriormente los personajes comienzan a responder algunas de las preguntas, la primera es Danna Paola, quien interpreta a "Lucrecia", e indica: "Qué sí, hay algo que se repite todo el tiempo. Como por ejemplo Mercedes diciéndonos: 'Quiero la temporada 2 no puedo vivir', literal".

"Parece que hay gente de todo el mundo, de tout le monde, da tutti mundi, the all the world, que tienen el mismo problema, Danna", menciona el actor Omar Ayuso, quien hace el papel de "Omar", un musulmán que lucha por esconder su homosexualidad.

Por su parte, Mina El Hammani, quien funge como su hermana "Nadia", cita como ejemplo a Josi de Brasil, Dary de Argentina y Raphael de Francia; y Álvaro Rico, "Polo" en la serie", añade: "¡En todos los idiomas acaban diciendo lo mismo!".

"¿Qué tipo de final es este? ¡Emoji de carita llorando!", complementa Omar; mientras que Danna cuestiona "¿Creían que se iban a salvar tan fácil de nosotros? Hum Hum"; y finalmente Miguel Bernardeau, quien hace a "Guzmán", revela que habrá una segunda temporada.

Dicha noticia la confirma Ester Expósito "Carla", al igual que Danna, pero en idioma inglés, y Álvaro; mientras que Itzan Escamilla, quien interpreta a "Samuel", remata mandando un abrazo grande e indicando a sus fans que los esperan en la segunda temporada de "Élite".

¿Asignaturas suspensas? ¿Qué es eso? Los chicos de #ÉliteNetflix pasan de curso y habrá segunda temporada. pic.twitter.com/CCSELOBayb — Netflix España (@NetflixES) 17 de octubre de 2018

En la primera temporada, que se estrenó el 5 de octubre con ocho capítulos, los mismos que tendrá la secuela, se narra el choque de clases sociales entre tres jóvenes de clase obrera que asisten a una de las escuelas privadas más exclusivas de España, con los hijos de la élite, lo que culmina en una tragedia.

La productora ejecutiva de la serie, cuya fecha de lanzamiento no fue mencionada, volverá a ser Zeta Audiovisual. Serán ocho episodios grabados en calidad 4K, la dirigen Ramón Salazar y Dani de la Orden y fue escrita por Carlos Montero y Darío Madrona, se indica en un comunicado.

"Élite" marcó el reencuentro de los actores de "La Casa de Papel", María Pedraza, Miguel Herrán y Jaime Lorente, que protagonizaron la producción junto con rostros nuevos, como el caso de Itzán Escamilla, Miguel Bernardeau, Aarón Piper, Ester Expósito, Mina El Hammani, Álvaro Rico y el debut de Omar Ayuso.

JB