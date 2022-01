Confirman a Harry Styles, Billie Eilish, Ye y Swedish House Mafia en Coachella 2022

Tras haberse pospuesto, modificado y finalmente cancelado durante los últimos dos años, el famoso Festival de Música y Artes, mejor conocido como Coachella regresa este año con artistas como Kanye West (ahora solo Ye), Billie Eilish, Harry Styles y Swedish House Mafia. La información llega a través del sitio web de Billboard, donde confirmaron la alineación con una fuente directa del evento después de que un cartel no oficial con los nombres de estos artistas comenzara a circular esta mañana.

Esta no sería la primera vez de todos los cantantes dentro de Coachella. Billie Eilish sorprendió a los asitentes en 2019 cuando interpretó algunos temas de su primer álbum 'When We All Fall Asleep, Where Do We Go?'.

Anteriormente, Billboard tambien había confirmado que Rage Against the Machine y Travis Scott (quienes protagonizarian la edición cancelada) ya no encabezarían Coachella 2022. Una modificación que señalan, se deriva del trágico accidente en la presentación de Scott en el Astroworld, donde 10 personas perdieron la vida el pasado 5 de noviembre.

El Coachella 2022 sera llevado a cabo durante dos fines de semana consecutivos que van del 15 al 17 de abril y continua el siguiente, del 22 al 24 de abril. Aunque los boletos estan agotados, el sitio web oficial ofrece una lista de espera para todos los fanaticos del muy esperado festival.

