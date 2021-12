Conductores de "Hoy" expresan su apoyo a Galilea Montijo

Cobijada por sus compañeros y aún afectada por las declaraciones que hizo un día antes en sus redes sociales, la actriz y conductora Galilea Montijo se presentó en la emisión de este martes en el programa matutino "Hoy".

Con la compañía de Andrea Escalona, Arath de la Torre, Raúl Araiza, Tanía Rincón, Paul Stanley y Andrea Legarreta la tapatía comenzó el programa como todos los días, dando la bienvenida al público y presentando con sus compañeros los pormenores del día, hasta que Legarreta tomó la palabra.

"Antes de arrancar queremos recordarle a todos que 'Hoy' es una familia, 'Hoy' somos una familia y como siempre nos tomamos de la mano, caminamos juntos y mi Gali estamos contigo, hoy y siempre, te amamos", dijo Andrea Legarreta.

Galilea no dijo nada mientras su compañera habló, pero finalmente agradeció su cariño y les expresó su amor, pero sobre todo les dio las gracias por estar con ella en las buenas y en las malas, aunque últimamente era más en las malas, esto mientras todos se fundían con ella en un abrazo. "No hice más que defender a mi familia, de que no se le pise más, siempre he dicho que la vida privada de toda la gente está ahí, en lo privado, pero yo siempre tengo que dar la cara y nada, ya no voy a volver a hablar del tema, como se los dije, siempre he sido una persona que lo único que he hecho es llevarles sonrisas y de eso se trata, de que a pesar de que estemos en el piso hay que levantarse, siempre lo he dicho, lo importante no es cómo uno se caiga sino cómo se levanta", expresó Montijo. La también actriz contó que ha recibido muchas muestras de cariño de la gente y de sus compañeros de gremio, y que hay cosas buenas y malas y éstas a veces llegan a tocar, como es su caso, pero trata de tener siempre buena actitud.

"Siempre con la cara en alto, con una sonrisota y pues qué venga, venga alegría; los quiero mucho", comentó Galilea ya sentada a la mesa con sus compañeros, antes de comenzar con las notas del espectáculo, a lo que Legarreta agregó que todos aquellos que la conocían, saben qué clase de persona es.

Galilea Montijo se ha visto de nuevo envuelta en polémicas, debido a que se han filtrado en internet algunos pasajes del libro "Emma y las otras señoras del narco", de la periodista Anabel Hernández, en el que se señala que la conductora tuvo una relación con Arturo Beltrán Leyva, alias "El Barbas", además se deslindó a ella y a su esposo Fernando Reina Iglesias de cualquier nexo con la familia Puga- Gómez, de la cual forma parte su amiga Inés Gómez Mont.

