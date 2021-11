Galilea Montijo rompe en llanto, pide que paren los ataques hacia ella y su esposo

La conductora Galilea Montijo, en búsqueda de una defensa para ella y su esposo publica un video en sus redes sociales, donde estalla en llanto y suplica que se detengan los ataques a su persona, que han ocurrido, dijo, a lo largo de tantos años.

"Mi esposo nunca ha sido suplente del diputado Tonathiuh González en el Congreso de la Ciudad de México ni en un ningún otro Congreso. Mi esposo dejó de laborar en el Ayuntamiento de Atizapán (Estado de México) porque decidió emprender nuevos retos profesionales".

"Ahora es integrante del Consejo directivo de la Industria Mexicana de la Radiodifusión, y está colaborando en la realización de un documental sobre feminicidios en América Latina para alertar sobre la violencia de género que nos acecha a diario. Valoro enormemente lo que hace y como lo hace", afirmó.

El clip, de poco más de 4 minutos, se lanza luego de que en el libro "Emma y otras señoras del narco", que está por salir a la venta, saliera a relucir el nombre de la conductora presuntamente por haber sido pareja Arturo Beltrán Leyva.

El escándalo persigue a Montijo desde hace semanas, por sus presuntos vínculos con Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, quienes tienen una ficha roja de la Interpol y son buscados en 190 países por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

"No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez. Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para la cual trabajo, a nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico y a los directivos de mi empresa y esto consta en papeles con el nombre del abogado", explicó.

"Siempre me he callado y aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas. Soy una mamá de familia muy dolida, una mujer, y me siento devastada y muy dolida", dijo entre lágrimas y con apenas un hilo de voz.