Conciertos digitales para cerrar el 2020

En menos de un año, la realidad del entretenimiento ha cambiado en México y el mundo a raíz de la contingencia sanitaria que se vive derivada del COVID-19. Los conciertos, por ejemplo, han encontrado en el streaming una ventana para seguirse desarrollando. Y la oferta de contenidos de shows digitales en vivo es muy vasta para el cierre del último trimestre del 2020.

Ocesa, a través de su concepto “Irrepetible”, tiene una cartelera muy atractiva, la plataforma donde se pueden ver los conciertos es Ticketmaster Live. Por ejemplo, la banda americana All Time Low de pop punk, ofrecerá presentaciones el 13 de noviembre y el 4 de diciembre, los boletos tienen un costo de $354 pesos y los horarios son a las 20:30 horas.

Antes, este jueves 29 de octubre a las 20:00 horas hará acto de presencia Nothing But Thieves; los boletos tienen un costo de $343 pesos. El viernes 30 a las 20:30 horas toca el turno de Patrick Miller, para disfrutar de su show en streaming, el costo es de $118 pesos. El mismo día y a la misma hora también se presenta The Midnight, los boletos para ver el show cuestan $272 pesos.

Para celebrar “La noche de brujas”, el 31 de octubre, el público podrá ver a The Mummies de manera digital a las 19:00 horas, los boletos están en $200 pesos. En tanto, el 1 de noviembre a las 21: 00 horas toca el turno de Deadmau5, los boletos están en $343 pesos. La banda Love of Lesbian tiene su show en streaming el 6 de noviembre a las 20:30 horas, los accesos tienen un costo de $319 pesos. El argentino Vicentico se presentará un día después a las 20:30 horas, el costo del boleto es de $236 pesos.

El domingo 8 de noviembre toca el turno de Wolfmother, la presentación será a las 19:00 horas, los accesos cuestan $325 pesos. En diciembre, el día 4 por ejemplo, llega Noches de Metal con las bandas Here Comes The Kraken y Ágora, la cita digital es a las 20:30 horas, los accesos cuestan $71 pesos. Navega en: https://www.ocesa.com.mx/categoria/concierto.

Otras plataformas

Samo, Alan Ibarra y Héctor Ugarte, ex integrantes de Camila, Magneto y Mercurio, se han unido para ofrecer tres conciertos en un concepto denominado “World Voices”. Las fechas son el próximo 31 de octubre donde estarán los tres, el 7 de noviembre estarán sólo Alan y Héctor y el 14 de noviembre volverá a estar el trío reunido. Los boletos a la venta en widols.com y widolslive.tv. Los boletos cuestan casi $300 pesos.

En cuanto a la plataforma eticket live, el próximo 30 de octubre Carlos Cuevas y Francisco Céspedes, prometerán una velada romántica a las 21:00 horas, los accesos tienen un costo de $338 pesos.

“La novia de América”, Lucero, tendrá tres conciertos durante el cierre del 2020, el primero será el 31 de octubre donde ofrecerá un repertorio pop, el segundo espectáculo será el 28 de noviembre será con banda sinaloense y el último será el 18 de diciembre con el Mariachi Gama 1000. El costo para ver los tres shows es de $788 pesos, pero también se pueden comprar por separado en $337 pesos.

El 6 de noviembre se presentará Caló a las 21:00 horas y los accesos están en $202 pesos, el mismo día también se presenta el grupo Mocedades a las 21:00 horas, el costo del boleto es de $338 pesos. Litzy se presenta un día después a las 20:00 horas, los boletos cuestan $197 pesos. Rock en tu idioma eléctrico hará acto de presencia el 14 de noviembre a las 21:00 horas, los boletos están en $225 pesos.

El 21 de noviembre estará “El Puma” a las 21:00 horas, los acceso tienen un precio de $281 pesos y Cristian Castro el 27 de noviembre a las 21:00 horas, los boletos tienen un costo de $214 pesos en preventa. Consulta la cartelera en https://www.eticket.mx/eventos.aspx?online=1.

JL