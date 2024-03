La banda Westlife volvió a Guadalajara como parte de su “The Wild Dreams Tour” para encender las memorias de los asistentes al Auditorio Telmex.

La boyband originaria de Irlanda y que tuvo su auge musical a finales de los años 90 y principios de los años 2000, se presentó ayer en el inmueble zapopano con un espectáculo “salvaje” y de ensueño, como parte del nombre de su tour para retomar éxitos que fueron populares tanto antes de su separación, en el año 2011 tras 14 años de trayectoria, aunque volvieron a reagruparse años después.

El concierto inició a tambor batiente con “Starlight” y un show de confeti al igual que la petición de Kian Egan, uno de los vocalistas, para sumarse a cantar con ellos y no dejar de aplaudir los éxitos del grupo.

Con “Uptown Girl”, tanto Kian como Nicky Byrne, otro de los vocalistas, les solicitaron a los fans sumarse al coro de la canción; con “When You’re Looking Like That”, Nicky afirmó que se sintió mejor tras los aplausos recibidos y se dijeron contentos de regresar a México, país del que “tenemos buenas memorias” y recordaron un video musical filmado en la Ciudad de México.

Shane Filan dio paso a “Fool Again”, considerada por los integrantes del grupo como una de sus favoritas, lo cual demostraron con sus fans y quienes la entonaron a la par del grupo.

Luego dieron paso a “If I Let You Go” y “My Love”, las cuales fueron también unas de las más entonadas por parte de los fans; Shane Filan nuevamente tomó el micrófono para agradecer a los fans por acudir a verlos; disculpó la ausencia de Mark Feehily, uno de los integrantes quien no pudo asistir por temas de salud, pero envió sus saludos con amor a los fans.

Dieron paso a “Swear It Again”, aplaudida y vista como una de las grandes canciones del grupo.

La banda incluyó varias interpretaciones de éxitos de ABBA como “Gimme! Gimme! Gimme! (A Man After Midnight)” o “Dancing Queen”, entre otras, con las que los asistentes bailaron, cantaron y brincaron.

Luego de “What About Now”, “Mandy” y “I Lay My Love on You”, cantadas a todo pulmón por los fans, Nicky Byrne se dio el tiempo de bromear con algunos fans que se colocaron pollitos en la cabeza y quienes les enviaron cervezas a cada integrante del grupo; y aunque éstos les dieron un trago, al tiempo que los fans les gritaban “fondo, fondo”, los cantantes reconocieron, entre risas, no tener 17 años para cumplir con dicha petición.

El concierto cerró con los temas: “World of Our Own”, “Crazy”, “Flying Without Wings”, “Hello My Love” y “You Raise Me Up”.

