"Frankenstein" de Del Toro arrasa en la Cineteca

En sólo una semana de exhibición, la película Frankenstein ya se coloca como la cuarta película más vista en Cineteca durante este 2025 , al registrar más de 21 mil asistentes sumando las tres sedes de la institución cultural.

La cifra de boletos vendidos para la nueva película de Guillermo del Toro, se extrae de un ejercicio matemático, el cual está basado en datos de la propia Cineteca, pues Netflix no permite que se difundan números alcanzados por sus producciones.

De acuerdo con información extraída de la página oficial, cada sede alberga tres funciones diarias, todas ellas agotadas desde el lanzamiento del largometraje.

Mientras en la sede de Xoco tiene a su disposición una sala con 480 butacas, en la de las Artes se encuentra en la de 185 asientos, mientras que en Chapultepec es responsable de entretener a una sala para 357 asistentes. La cifra total rebasa los 21 mil 400 boletos vendidos.

Esta cifra la coloca, eso sí según datos oficiales, por debajo de Memorias de un caracol, que contabilizó durante su corrida comercial 112 mil asistentes; seguida por Flow, con 83 mil y Anora, con 40 mil.

Cada una de estas cintas tuvo una corrida comercial en la Cineteca por un mínimo de 12 semanas, es decir, casi tres meses más de lo que actualmente tiene Frankenstein .

En caso de mantenerse la tendencia mostrada por Frankenstein, esta arribaría al tercer sitio en una semana y, a mediados de noviembre, accedería al segundo escalafón, quedando a tiro de piedra para apoderarse del primer sitio.

Los 21 mil asistentes alcanzados hasta ahora por la cinta, es casi a la mitad de lo obtenido por Pinocho , del mismo Del Toro, en mes y medio de 2022. En aquella ocasión, el filme del muñeco de madera registró 47 mil espectadores, acabando finalmente su corrida en las primeras semanas del 2023, con el doble.

Hay que precisar que mientras Frankenstein está en las tres sedes de la Cineteca, con tres funciones al día (para un total de 63 en toda la semana), Pinocho contaba con cinco horarios diarios y sólo una sede (para un total de 35 en la semana).

La película de Guillermo del Toro es una nueva adaptación de la novela original escrita por Mary Shelley, a principios del siglo XVIII, en la que un científico logra darle vida a un hombre armado con distintas partes humanas.

El guatemalteco Oscar Isaac (Star Wars: el despertar de la fuerza) y el australiano Jacob Elordi (Euphoria) interpretan a Víctor Frankenstein y la Criatura, respectivamente.

Del Toro estará en México el próximo 3 de noviembre para hablar del filme, que llegará a la plataforma de Netflix el día 7. En paralelo, continuarán las funciones en pantalla grande en la misma Cineteca.

