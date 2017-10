Con U2 regresan a la CDMX los grandes conciertos tras el sismo

La banda irlandesa U2 iniciará el martes en México el tramo latinoamericano de su gira conmemorativa "The Joshua Tree", espectáculo con el que se reanudarán los grandes conciertos en la capital mexicana, tras el terremoto de 7.1 que azotó al país el 19 de septiembre.

A casi 15 días del potente sismo que deja más de 300 fallecidos, la mayoría en Ciudad de México, los shows al aire libre regresarán con el par de presentaciones que el grupo tiene programados esta semana en el Foro Sol, localizado en la zona oeste de la capital.

La banda se presentará este martes y miércoles y se espera que reúnan a unas 120 mil personas, de acuerdo con la promotora Ocesa.

México será la primera parada de la agrupación que integran el vocalista Bono, el guitarrista The Edge, el bajista Adam Clayton y el baterista Larry Mullen Jr. La gira seguirá por Colombia, Argentina, Chile y Brasil.

Los integrantes de la banda arribaron a las instalaciones del Foro Sol para una primera prueba de sonido donde seguidores los esperaban afuera.

En el recinto se instalaron la monumental pantalla LED, en la que se proyectarán un conjunto de imágenes del artista visual Anton Corbijn que conmemoran el 30 aniversario del álbum del cuarteto dublinés. La gira inició el 12 de mayo pasado, en Vancouver, Canadá.

Seguidores aguardan frente a hotel para conseguir autógrafo o foto

Fanáticos de U2 esperan desde temprana hora afuera de un hotel en Paseo de Reforma, en la Ciudad de México, con la esperanza de obtener un autógrafo o una foto con integrantes de la agrupación.

En cuanto los seguidores mexicanos supieron que la banda ya pisaba suelo capitalino, no dudaron en investigar su lugar de hospedaje y hacer guardia afuera del lugar con la intención de verlos, tomarse fotos y conseguir firmas.

A pesar de que Bono, The Edge, Clayton o Mullen no han dado señales de estar en el recinto, los seguidores no se dan por vencidos y permanecen convencidos de poder ver a sus ídolos.

"Estamos desde hace tres o cuatro horas aquí, y seguiremos, ni la lluvia nos va a detener para conseguir esa firma", comentó Eulalio en entrevista con Notimex.

Con información de SUN Y NTMX