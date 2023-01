El próximo 26 de enero se estrena en salas de cine la comedia mexicana de Videocine, “Infelices para siempre”, la cual protagonizan Consuelo Duval y Adrián Uribe, una pareja muy querida por el público desde que hicieron dupla en “La Hora Pico” de Televisa con sus personajes de “Nacaranda” y “El Vítor”.

En el elenco de este filme también participan: Livia Brito, Angélica Aragón, Ari Telch, Eduardo Yáñez, Pocholo y Luis Arrieta, todos bajo la dirección de Noé Santillán López.

Ayer jueves por la noche en un centro comercial de la ciudad fue la premier de la película, pero previo al evento, EL INFORMADOR tuvo la oportunidad de conversar con Consuelo y Luis, quienes se encontraban gratamente emocionados de presentarle al público tapatío esta comedia familiar que habla sobre las relaciones de pareja.

“La historia va de una pareja (‘María José’ y ‘Alfredo’), la cual está cumpliendo 20 años de casados, tienen tres hijos que por supuesto ven y escuchan absolutamente todo lo que pasa entre sus papás; sin embargo, ellos no se dan cuenta que están peleando enfrente de sus hijos, hicieron su vida medio robotizada, le partieron un poco la maraca a esta chispa del amor y todo se volvió como un relojito”, cuenta Consuelo.

Ante esta situación y por causa de su aniversario, sus hijos deciden juntar sus ahorros y les regalan un viaje a Puerto Peñasco, al mismo hotel en donde celebraron su Luna de Miel. Sin embargo, un hechizo hará que repitan una y otra vez el día de su aniversario hasta que recuerden las razones por las que se casaron.

Para Luis, la experiencia de participar en esta cinta fue de mucha diversión por ser parte de este equipo y también por filmar en Sonora: “Yo no había trabajado con Consuelo, había ido un par de veces a ‘Netas Divinas’ y estaba muy nervioso porque ella estaba ahí. Entonces, ahora poder trabajar con ella fue algo maravilloso para mí, también trabajar con Adrián. Y para mí el cine es un trabajo colaborativo, si todos estamos bien y amamos el proyecto, la película funciona; yo la acabo de ver justo hace unos días y me fascinó, es una cinta muy vertiginosa desde el minuto dos”.

En particular, Arrieta interpreta al gerente del hotel donde se hospedan los protagonistas: “Y al igual que ellos, tampoco estoy contento con mi vida, como que no es lo que yo quería y no me he permitido perseguir mi sueño, así que en esta repetición (o déjà vu), el personaje irá descubriendo lo que es importante para él”.

Cumple un sueño en el cine

Consuelo es una actriz, comediante y presentadora que ha explorado el entretenimiento en varios formatos, pero el cine había sido un paso pendiente en su carrera.

“Yo no me sentía querida por el cine, no me llamaban como en el teatro que luego, luego me arropó y también la televisión; el cine se esperó. Entonces, lo valoro y lo agradezco profundamente, porque después de 35 años de actriz, de repente le pasé por la cabeza a Jorge Aragón, quien es el productor y él me dio la oportunidad”, comenta.

Cabe señalar que Consuelo adelanta que también aguarda el estreno de la comedia “Malcriados” y de la serie para HBO Max, “Mariachis”, la cual rodó en Guadalajara.

Finalmente sobre trabajar con Adrián Uribe, resalta: “La mayor expresión del amor es el respeto, y nos respetamos mucho como actores, nunca nos distrajimos, nos ayudamos… Para los dos fue igual de difícil porque teníamos muchos personajes alrededor gritándonos. Entonces, si no nos cuidábamos, el resultado no hubiera salido así”.

CT