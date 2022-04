Coldplay sube al escenario a niño con autismo que se hizo viral en 2016 (VIDEO)

Coldplay lo volvió a hacer. La banda británica subió al escenario del Foro Sol a un niño con autismo que se hizo viral en 2016.

Tras su paso por México, el grupo liderado por Chris Martin sorprendió a los miles de seguidores que asistieron al Foro Sol al interpretar la canción "Different is Ok", escrita por Huillo, un niño mexicano con autismo.

En redes sociales circularon videos e imágenes del momento emotivo, cuando el cantante invitó al pequeño y a su padre al escenario, y juntos cantaron el tema.

Tras el concierto, Chris Martin envió un mensaje de paz y amor al mundo, además señaló que fue el mejor lunes de toda su vida.

Se hace viral

¿Lo recuerdas? En 2016, los padres de Huillo lo llevaron a un concierto de Coldplay en el Foro Sol porque notaron que era un gran admirador de la banda.

Su padre decidió grabar el momento cuando Coldplay tocaba "Fix You" y la reacción de Huillo fue muy emotivo, pues el pequeño comenzó a llorar en los brazos de su padre mientras que cantaba.

El video fue publicado en el canal de YouTube de Luis Vazquez, con la descripción: ''Algo que mi esposa y yo decidimos ahora sí compartir al mundo entero.Tienen que verlo! Lo dice todo! You guys #coldplay please need to see this!''.

El material se hizo viral y llegó a los ojos de la agrupación y respondieron "Este tipo de cosas hace que todo valga la pena".