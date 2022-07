Claudia Valentina anuncia nuevo EP "Foreign Affair"

La cantautora en ascenso Claudia Valentina anunció su próximo EP, “Foreign Affair”, que se lanzará el 9 de septiembre. Para celebrar este anuncio ha lanzado “Sweat”. Realizada con Lost Boy, Tom Mann y Digital Farm Animals, la canción muestra la sensual voz de Claudia Valentina deslizándose a través de la poderosa pista mientras da una idea de qué esperar en su próximo EP 'Foreign Affair'.

De hecho este material fue grabado por Claudia Valentina mientras viajaba de un lado a otro entre Londres, Guernsey y Los Ángeles con una colección de productores y coguionistas de diversos orígenes. El EP explora las relaciones/situaciones por las que pasan las mujeres jóvenes. Para Claudia, cada vez que las cosas se volvían demasiado complicadas en un lugar, simplemente tomaba el control y se iba a otro.

Hablando sobre el EP, Claudia comenta: “Estoy fascinada con los diferentes sonidos de todo el mundo y, como soy de una pequeña isla, deseaba salir de allí y descubrir un nuevo mundo de sonidos desde que era joven. Crecer en Londres y Los Ángeles me ha permitido estar expuesta a diferentes tipos de música a través de las personas con las que trabajo.

Me inspiran los productores con los que trabajo y sus propios sonidos individuales, y aprendo mucho sobre las diferentes culturas musicales a través de ellos, así que me gusta fusionar todos esto para crear algo que sea único mientras pongo mi propio sello musical en todo para atarlo todo junto. Este EP tiene un sonido global, abarca todo lo que me ha tocado e inspirado en mi vida”.

“Foreign Affair” es la continuación del EP debut homónimo de Claudia Valentina, que obtuvo el apoyo de artistas como Rebecca Judd y recibió elogios de British GQ, Wonderland, 1883 y más. Los últimos meses han sido increíbles para Claudia, ya que su colaboración con la superestrella alemana Cro titulada “High” se lanzó el mes pasado y desde entonces ha alcanzado más de 4,7 millones de reproducciones en Spotify.

Este verano, Claudia Valentina subirá al escenario de los festivales presentándose en All Points East, Reading y Leeds.Claudia supo desde temprana edad que quería ser cantante y compositora. Cuando tenía 10 años, Claudia actuaba en el escenario del West End como parte de la producción de Billy Elliot. Después de eso, ella y su madre se mudaron a Los Ángeles para comenzar el viaje hacia donde se encuentra hoy.

A la edad de 13 años, estaba escribiendo canciones con algunos de los mejores de Los Ángeles, y regresó a Londres cuando tenía 16 para continuar perfeccionando sus habilidades musicales y trabajando en la siguiente fase de su propio plan maestro. Ahora, las letras conmovedoras de Claudia y su talento en bruto han ayudado a construir una base de fans constante con su canción debut “Seven” alcanzando los 10 millones de reproducciones.

