“Clases de historia”, una trama para vivir intensamente

Hoy jueves 9 de septiembre se estrena en la cartelera nacional la cinta mexicana “Clases de historia”, del director y guionista Marcelino Islas Hernández, cuyas protagonistas son Verónica Langer y Renata Vaca. El proyecto se rodó en 2017 y luego de la pandemia es que hasta ahora el público podrá verla en el cine.

En la trama, Verónica interpreta a la profesora “Vero”, quien da clases en una secundaria, tiene cáncer y teme perder el trabajo por su enfermedad. En el salón, coincide con “Eva”, una adolescente solitaria que tiene que tomar pronto una decisión.

Ambas tienen una pelea que provoca la salida de “Vero” de la escuela y la suspensión de “Eva” de las clases. Con ese tiempo libre y el pretexto de una disculpa, comienzan a pasar tiempo juntas y a desarrollar un vínculo de complicidad. Juntas encontrarán motivos para seguir viviendo y para reconectar con sus orígenes.

Recuerda Marcelino que la idea de desarrollar la película surge entre 2014 y 2015, “estaba yo por estrenar mi segunda película, ‘La Caridad’, y quería hacer una cinta más luminosa, que te hiciera sentir bien, porque siento que mis otras películas de repente eran un poco más densas, así que ese fue como el punto de partida. Y la estuvimos desarrollando junto con Vero y con Renata, durante 2015 y 2016, y a inicios del 2017 rodamos la película, la estrenamos en 2018 en el Festival de Tokio y aquí en México en el Festival de Los Cabos, durante 2019 estuvimos en festivales y en el 2020 íbamos a estrenar y pasó la pandemia, la peli quedó enlatada, pero ya estamos listos para salir”.

Sobre cómo fue el trabajo previo con Marcelino, destaca Renata que fue de mucho aprendizaje, pues esta cinta fue uno de sus primeros proyectos como actriz. “Para mí fue un reto que no hubiera sido lo mismo sin la mano de Marcelino, que me llevó con una lamparita iluminando los lugares oscuros y fue divertidísimo, fue un proceso del que siempre hablo y que siempre comparto”.

Con buena mano. La cinta se rodó en 2017, pero debido a la pandemia su proceso de estreno fue lento. Cortesía

Conexión genuina

“Vero” y “Eva” pareciera que no tienen nada en común, sin embargo, la complicidad que empiezan a generar las hace darse cuenta que tienen otras similitudes. “Me gusta mucho abordar temáticas cotidianas. Y hago esto porque la verdad es que mi vida es bastante cotidiana. Por supuesto que me involucro y me intereso en otros temas, pero yo me identifico aquí, porque creo que desde lo más pequeño y cotidiano, puedes encontrar esa comunicación universal con el público. Apuesto por una maestra que de repente te puedes cruzar en la calle y que no sabes todo el drama que puede tener, o los conflictos que todos vamos teniendo en nuestra vida cotidiana”.

Sobre qué lecciones aprendieron de este proyecto en referencia al título de la película, reitera Renata que para ella fue un aprendizaje como persona y como profesional. “Procuré estar siempre con los ojos abiertos, para robarme en el mejor de los sentidos lo mejor de cada uno (Marcelino y Verónica). Esta peli me deja con ganas de cosas que sean honestas y con las que puedas conectar”.

En tanto, Verónica Langer externa: “Yo creo que cada trabajo te enseña, es como un viaje, y en este en particular, tuve que explorar cosas que no había hecho, como romper ciertos límites, así que esto es una aventarse a la alberca cada vez y nadar a ver cómo va. Y aquí hubo muchas experiencias nuevas, y eso es lo bonito cuando un trabajo te deja algo”.

En ese sentido, los personajes centrales, son dos mujeres que expresan sus miedos, sus inseguridades, pero que deciden vivir intensamente, no están estereotipadas o sexualizadas como podría suceder tiempo atrás en las narrativas. “En el caso de ‘Vero’, es una mujer con una estabilidad, gris y opaca, que tal vez pocas veces eso se retrata en el cine, no que nunca haya pasado evidentemente, pero no es un tema muy recurrente y pienso que esto es parte de la realidad, la cual está llena de gente de todas las edades y sectores, y habrá quién se identifique”, acota Verónica.

Finalmente espera Marcelino que después de la corrida en cines, la película pueda también verse en alguna plataforma digital.

MQ