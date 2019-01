Claro Video inicia 2019 con nuevas series y películas

La plataforma de streaming Claro Video inició 2019 con nuevo contenido para sus suscriptores e incluyó más de una docena de series y películas tanto en su catálogo general como en Pago por Evento.

A partir de este martes, primer día del año, la audiencia ya puede disfrutar de “McFarland: Sin límites”, que sigue a los corredores novatos de McFarland en su lucha por formar un equipo de Cross Country; y las comedias “Policías de repuesto” y “Una noche fuera de serie”.

Así como “Capitán América y el Soldado del Invierno”, perteneciente al universo cinematográfico de Marvel y secuela directa de “Los vengadores”.

En el apartado de series ya están disponibles la temporada siete de “American horror story”, y la primera y segunda entregas de “La querida del Centauro”.

También se liberó la quinta temporada de “Bates motel” y, para el 15 de enero, estará disponible la temporada seis de “Nasville”, se informó mediante un comunicado.

Asimismo, Claro Video estrenó la comedia dramática “Locamente millonarios”, de Jon M. Chu y protagonizada por Constance Wu, Henry Golding, Awkwafina, Gemma Chan y Michelle Yeoh a través del Pago por Evento.

En este mismo apartado llegarán este mes “Pie pequeño” (3 enero), “El depredador” (3), “Buscando...” (10), “Pokémon the movie: The power of us” (13), “Malos momentos en el Hotel Royale” (24) y “Upgrade: máquina asesina” (25).

Claro Video es una plataforma de entretenimiento por Internet de origen latinoamericano propiedad de la empresa mexicana América móvil, cuyo mayor accionista es Carlos Slim.

AC