Mizada Mohamed: Horóscopos de HOY martes 2 de septiembre

Aries

Venus impulsa a los Aries a dar el salto hacia lo nuevo. Es tiempo de dejar de pensar y comenzar a actuar. La energía y la atracción están de tu lado para concretar proyectos e ideas que ya habías imaginado.

Tauro

Este mes despierta tu lado más creativo. Estás tejiendo ideas y septiembre te dará el impulso necesario para materializarlas. El éxito está asegurado, siempre y cuando mantengas los pies en la tierra y la paciencia en alto.

Géminis

Las oportunidades llegan de la mano de una propuesta clave a inicios de mes que abrirá posibilidades económicas durante los próximos meses. Es un tiempo de expansión y renovación que te permitirá crecer en distintos ámbitos.

Cáncer

La calma será tu mejor aliada. Dos eclipses, el 7 y el 21 de septiembre, reforzarán tu camino y traerán avances en tu vida profesional y sorpresas positivas en el hogar. Confía en que lo que te corresponde nadie podrá quitártelo.

Leo

Septiembre llega para ti con alegría, triunfo y plenitud. Urano retrógrado en Piscis te ayudará a cerrar ciclos que darán paz y serenidad. Será un mes para consolidar planes económicos y disfrutar de los frutos de tu esfuerzo.

Virgo

Con el Sol en tu signo, septiembre te abre las puertas a nuevas propuestas profesionales. Tu disciplina y creatividad serán reconocidas, lo que traerá mejoras en tu economía y estabilidad emocional. La justicia y el orden están de tu lado.

Libra

Un renacimiento marca tu camino. La energía planetaria favorece la autoestima y el amor propio, abriendo puertas a viajes, oportunidades profesionales y hasta nuevas relaciones sentimentales. El inicio de tu temporada zodiacal te impulsa hacia un futuro lleno de posibilidades.

Escorpión

Tu pasión y determinación estarán más fuertes que nunca. Saturno retrógrado en Piscis te motiva a hablar desde el corazón y expresar lo que sientes. En lo profesional, llegan noticias alentadoras que te permitirán mostrar tu talento y creatividad.

Sagitario

La intuición y los sueños premonitorios guiarán tus pasos. Septiembre será un parteaguas: proyectos detenidos comenzarán a avanzar y con Júpiter en Cáncer tendrás las llaves necesarias para abrir cualquier puerta en lo laboral y económico.

Capricornio

La paciencia será esencial este mes. Aunque los retrasos puedan parecer frustrantes, serán la clave para replantear tus objetivos. Saturno retrógrado te invita a reflexionar sobre tu camino, las personas que te acompañan y las decisiones que deseas tomar a futuro.

Acuario

El mes te sorprende con firmas, contratos y negociaciones importantes. También será un periodo ideal para viajes y cambios de casa. Tu creatividad está en su punto más alto y eso generará nuevas oportunidades profesionales y mejoras económicas.

Piscis

Llegan ofrecimientos laborales que aportarán serenidad, incluso si no corresponden exactamente a lo que esperabas. Estos serán pasos clave dentro de una cadena mayor hacia tus metas. Tu capacidad, energía y talento recibirán reconocimiento y abrirán nuevas puertas.

MF