Cinemex: Estos son todos los estrenos que llegan en febrero 2025

Si tienes un Cinemex cerca de tu casa o es tu cine favorito, no te pierdas la oportunidad de asistir y ver los nuevos estrenos, si quieres ver las nuevas historias que llegarán este mes a la pantalla grande, aquí te dejamos la lista, para que asistas y disfrutes.

Estos son los estrenos de Cinemex en febrero 2025

6 de febrero

Un dolor real

La sobreviviente: la caída del vuelo 811

Implacable

El Brutalista

Acaba con ellos

Médium

8 de febrero

Lucia di lammermoor

9 de febrero

Super Bowl LIX

13 de febrero

El maravilloso Mago de Oz

Hijos del diablo

Las vidas de sing sing

15 de febrero

En escena: los cuentos de Hoffman

20 de febrero

Engaño mortal

Maria Callas

El mono

Memorias de un caracol

El viaje de Chihiro

Nosotros los de la fe

22 de febrero

En escena: la bohéme

27 de febrero

Better man: la historia de Robbie Williams

Los Pérez-osos

Attack on titan: el ataque final

Ahora que sabe la anterior información, puedes aprovechar el cine y disfrutar de historias nuevas, no tan nuevas y hasta óperas, no te quedes sin asistir y ve solo o en compañía de tu pareja, amigos, familia, etc. para pasar un momento ameno y con tus alimentos favoritos.

