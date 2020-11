Cineastas, bajo nuevos protocolos de seguridad

La Sala 2 del Conjunto Santander de Artes Escénicas fue la sede de la charla “Protocolos de Seguridad para Cineastas”, con Everardo González y Paula Saucedo. La conversación tuvo también su transmisión en las diferentes plataformas en internet. Al remitir al cine con vínculos al documental, la charla contempló al cineasta Everardo y a la activista Paula, quien colabora con Artículo 19.

Everardo, director de “La libertad del diablo”, comentó que “la única manera de cobijar a un equipo es la ética y la confianza”, con el trabajo. El cineasta comentó que suele colaborar con asociaciones o periodistas que considere éticos, como Carlos Cruz y Daniela Rea. Sobre los protocolos, afirmó que lo más importante es no romper los vínculos de confianza. Sobre los tres estudiantes de cine que fueron secuestrados y asesinados, Everardo comentó: “Lo que está mal es un estado que no ofrece garantías de seguridad. Lo que está mal es que en este país filmar la realidad se ha vuelto un riesgo, aunque filmemos la vida en un mercado”.

El cineasta habló de los ataques a la crítica y la libertad de expresión: “Está operando de muchas maneras, como el ataque a los escritores, incluso a la FIL. También con la construcción de un discurso hegemónico que establece quién es ‘el enemigo de la sociedad’ o la estigmatización de ciertos grupos sociales”.

González adelantó sobre la actualidad de la cinematografía mexicana, con miras al futuro inmediato y en un contexto de recortes presupuestales: “En México en los próximos 6 años quizá lo que vamos a tener es una ola mayor de documentalistas, porque para filmar ficciones no va a haber dinero”.

Tras 35 minutos de problemas técnicos en los que Paula solo se pudo conectar con video, no con audio se siguió la recomendación de uno de los asistentes del público, quien gritó “¡Háblenle por teléfono!”. Vía telefónica, Saucedo empezó su participación suscribiendo lo dicho por Everardo: “Lo que mencionaba de un estado que no provee las condiciones para que cualquier persona pueda ejercer la libertad de expresión, ya sea a través del periodismo o el cine, hace necesaria la creación de protocolos de seguridad. Si bien un protocolo no evita que pase algo, menos en un país tan violento como México; sin embargo, puede crear varias condiciones: redes de confianza, contacto y apoyo para ser más resilientes a ciertas cuestiones”.

JL