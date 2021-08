Cine para repensar las masculinidades

Hoy 26 de agosto se estrena en cines comerciales la cinta “Territorio”, del director Andrés Clariond y protagonizada por José Pescina, Paulina Gaitán y Jorge A. Jiménez. La trama de la película presenta a una pareja (Pescina y Gaitán) que busca tener un hijo, pero ante la infertilidad del varón deciden recurrir a un amigo para solucionar el problema.

Con este planteamiento el filme explora varias temáticas, desde las masculinidades hasta el entorno social, como comentó Andrés en entrevista: “Creo que son preocupaciones que tenemos los hombres. He tenido esos cuestionamientos: ¿Qué significa ser hombre?, los rituales que tenemos, toda la presión social de comportarnos de cierta manera, no solo ser hombre sino parecerlo y demostrarlo. Busqué confrontar dos tipos de personalidades: una el típico macho y otra con alguien más sensible. Pero los dos están atrapados dentro del machismo. Hice cierta investigación para el guion, leí, también de inseminación artificial y cómo funciona en México”.

José Pescina habló sobre su personaje: “Fue muy interesante, el trabajo fue muy minucioso. El guion me pareció interesante, muy íntimo: entrar en la casa de los personajes hacía muy importante habitarla. Fue bueno el trabajo que hicimos de indagar los personajes para llegar a ese punto de intimidad. Del casting, el director platicó: “Vi mucha gente, me gustaron mucho mis tres elecciones de actores: no iba a ser el cliché del macho, el otro también tiene un lado fuerte en su personalidad, y la mujer no es un objeto de deseo”.

El factor social

La cinta también tiene un componente social, por la realidad inmediata de los personajes y el sistema de salud pública: “Me gusta hacer cine con historias íntimas, pero que resuenen más allá de lo que estamos viendo. Con mi primer película, ‘Hilda’, no solo quise hablar de la relación de los personajes, sino también con el contexto de las clases sociales. Aquí igual: era importante que la historia se desarrollara en una clase trabajadora, con menos recursos no solo económicos, también emocionales. No poder ir con un psicólogo o hablarlo con los amigos: hay más tabués en una clase trabajadora, con menos recursos económicos y emocionales. Por eso lo planteé ahí, siendo realistas en cómo viviría una pareja con una problemática así en México”.

Frente a una historia íntima, para los actores hay varios retos: “Al trabajar a los personajes desde dentro, creando la relación de pareja y con los compañeros, hay mucho aprendizaje que vamos descubriendo. Nos damos cuenta de que estamos llenos de tabués en temas de pareja para decirse las cosas con naturalidad. El hecho de querer tener un hijo y que él no pueda implica algo mayor. Hay muchos factores, mucha filigrana que va creando esa relación íntima”.

Estéticamente, “Territorio” tiene una propuesta singular, con metáforas visuales: “Quería remitir mucho al mundo animal, desde el diseño de la fotografía. Hablando con el fotógrafo quisimos lograr una apariencia de documental de NG, viendo las escenas con estos machos en la naturaleza. Fue un trabajo de buscar una fotografía atmosférica, casi vendo el vaho de los personajes. Estar ahí muy con ellos, también diferenciando la fábrica (más frío) con la casa (más cálido). También en la lucha entre los dos protagonistas uno se ve más grande conforme avanza la película, el otro más chiquito”.

Un extra que aparece es Diego Osorno, quien tiene un cameo como un maleante: “Es socio, es amigo, y tiene una pinta de maleante que no puede con ella”, comentó Andrés.

Múltiples proyectos

Además de “Territorio”, Juan ha trabajado recientemente en “La templanza”, serie en Amazon Prime (filmada en España). Andrés estrenó hace poco el documental “Camino a Roma”, sobre el rodaje de la cinta “Roma” de Cuarón: “ahora estoy trabajando en un guion sobre un político en el retiro”.

MQ