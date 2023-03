La película “¡Que Viva México!” (2023), la más reciente entrega del realizador mexicano Luis Estrada, es una sátira provocadora que reflexiona —a través del humor negro— sobre la idiosincrasia nacional, así como la polarización e intolerancia que vivimos actualmente, pero de igual forma es una producción con un reparto de antología, encabezado por Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío y Ana de la Reguera, que se estrenará este próximo 23 de marzo en más de tres mil pantallas por todo el país.

Bajo la distribución de Sony Pictures Releasing International, el largometraje de Estrada es una fábula social y una sátira política en la que “Pancho Reyes” retorna a su pueblo natal (un pueblo llamado “La Prosperidad”), movido por la esperanza de heredar a su abuelo, pero toda su familia lo ve con desprecio, y la envidia y el odio salen a flote, para así desatar una guerra formal entre “Pancho” y su familia por la dichosa herencia.

Su película más ambiciosa

En entrevista con EL INFORMADOR, Luis Estrada asegura estar “feliz” ante la expectativa que ha generado el cercano estreno de la cinta, “porque ha sido un camino muy largo, lleno de obstáculos, aventuras, tropiezos y levantones. Después de cinco años de mi vida, acompañado por mi equipo y amigos, todos con ganas de contar esta historia, pues estamos ya en el principio del fin, donde vislumbramos la meta”.

De este modo, continúa el realizador, “llegamos de manera soñada, creo. La película llega a las salas, y aunque suene a cliché, el cine se ve mejor en el cine. Además, es mi película más ambiciosa, temáticamente pero también en términos de producción; merecía —pues— a este espacio de las salas, tan emblemático en mi vida. Y encima esta película tiene uno de los lanzamientos más grandes en la historia del cine nacional”.

Esto, recalca el director de “El Infierno”, “es algo histórico, y venimos de tiempos complicados debidos a los cambios que nos legó la pandemia, y creo que es una buena invitación para salir de casa esta película divertida, provocadora, tan de nosotros, que quizá ayude a reflexionar un poco sobre dónde estamos y hacia dónde estamos yendo”.

Un retrato satírico del país

Para Estrada, cada etapa en este largo camino de producción “ha tenido retos enormes, y me atrevo a decir que de muy distintos tipos. Escribir la película fue complicado; cuando decidí, con Jaime Sampietro, sentarnos a redactar esto, pensé en cierto momento que sería mi última película y opté por apostar todo, revisar los temas que tenía pendientes, reflexionar sobre lo que es ser mexicano en estos tiempos que vivimos, así como los temas que toqué en otras cintas pero siguen igual de vigentes —la corrupción, la impunidad, la violencia, la intolerancia y la desigualdad social—, y eso nos llevó a tener decenas de versiones”.

De esta forma, explica el también productor, “encontramos el camino en ese proceso, que fue hacer un retrato satírico del país, pero tomando a la familia como metáfora y, por igual, hacerla un espejo de la sociedad. Fue complicado también el financiamiento, hubo tropiezos en la relación con el Estado, que no tuve antes, y buscamos alternativas. Además, estaba el reto enorme de llevar la película a donde siempre quise que estuviera, las salas de cine. Cada paso fue complejo de resolver, pero hemos podido llevar a buen puerto este enorme barco del que soy capitán, pero tengo una tripulación magnífica. Fue un gustazo”.

Complejo, difícil y retador

El actor Alfonso Herrera comparte a esta casa editorial su “entusiasmo” por el hecho de que esta cinta “vea la luz como se merece, porque se peleó por estrenar en cines. Además, como dijo Luis, con los cambios de hábitos post pandemia que hemos tenido, es importante regresar a estos sitios donde podemos experimentar —más allá de consumir solamente— y compartir de nuevo la experiencia de las salas, porque no acaba ahí: inicia al salir de casa y al salir, tal vez, vamos a un café o a cenar, y la comentamos con alguien. A ese cine nos tiene acostumbrados Luis, y crear eso no es sencillo. Estas historias se deben compartir y no invitan, empujan a la reflexión. Cuando Luis filma, todos dejamos todo para ver si seremos parte de sus historias”.

Y en este proceso, Herrera establece que en “¡Que viva México!” ha desempeñado “el papel más complejo, difícil y retador al que me he enfrentado; y me atrevería a hablar por Damián (Alcázar) y Joaquín (Cosío), que quizá sienten igual. Fue muy demandante, por eso espero que la gente lo disfrute, ha sido un desafío muy importante para mi carrera y me pone contento ser parte de este universo”.

Toma nota

“¡Que viva México!” (2023)

Dirección y producción: Luis Estrada.

Luis Estrada. Historia y guión: Luis Estrada y Jaime Sampietro.

Luis Estrada y Jaime Sampietro. Elenco: Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martín y Angelina Peláez.

Damián Alcázar, Alfonso Herrera, Joaquín Cosío, Ana de la Reguera, Ana Martín y Angelina Peláez. Producción ejecutiva: Sandra Solares.

Sandra Solares. Distribución: Sony Pictures Releasing International.

Sony Pictures Releasing International. Estreno nacional: 23 de marzo de 2023.

