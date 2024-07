La mexicanidad y la lucha libre serán el telón de fondo de la película 'Muerte negra y la joya del Mobad', una historia de acción, misterio, efectos visuales y humor negro que iniciará rodaje en noviembre, en la ciudad de Guadalajara.

El director Víctor Mayorga declaró este viernes que esta cinta fue pensada para crear un universo al estilo Marvel o DC Comics, pero que "enalteciera" el significado y la mística de la lucha libre mexicana con un toque oscuro.

“Es el género de fantasía oscura, el tipo de películas como 'Ghost Rider' o 'Hellboy', me baso mucho en cómo funciona la industria estadounidense, ellos tienen una fórmula que funciona y aquí en México da mucho miedo, porque no hay un 'know how' (saber hacer) pero bueno hay que atreverse a hacer”, expresó.

La cinta narra la historia de Rafael, el luchador 'Muerte negra', quien pierde a su esposa y es elegido por 'La Catrina', el símbolo mexicano de la muerte, para ser su emisario mientras cuida a su hijo, Rafael, y lucha en el ring.

Años después, su hijo descubre su doble vida y deberá tomar su lugar para enfrentarse al líder de una misteriosa secta.

Te puede interesar: J Balvin estrenará álbum con Quevedo, Feid y Chencho Corleone

“El público va a ver una historia espectacular no solamente en los efectos visuales, sino porque es una trama muy humana, que conecta con la muerte de nuestros seres queridos y que hay que profundizar, en occidente parece que hay un miedo a la muerte, es algo que reímos y parte de la película es reflexionar (en eso)”, afirmó el director.

Mayorga adelantó que el personaje de Rafael será interpretado por el actor mexicano Cristo Fernández, conocido por su participación en cintas de acción como 'Transformers', 'Spiderman: No way home' y 'Venom: El último baile'.

Chadi Abo, director y productor de efectos visuales de cintas como 'Matrix reloaded' y '300', se unirá a la producción mediante su empresa Hecat Studio, con sede en París, Francia, para unir esfuerzos con Estudios Churubusco, en México.

Abo realizará también el video de la canción principal de la cinta, que tendrá la participación de raperos como Dani Flow, Neto Peña, Zxmyr, Yoss Bones, Ckovi, Alpha Crew, y que será distribuida por Universal Music y cuya letra será escrita por un monje tibetano, aseguró Mayorga.

El productor asociado de la película y también actor, Luis Alberto Estrada, comentó que los luchadores están presentes en la cultura mexicana y en el imaginario social, pues muchos de ellos han sido vistos como héroes en algunas películas como es el caso de 'El Santo' y 'Blue Demon'.

“(Es) la parte bonita de la lucha libre, ese reencuentro con nuestros luchadores de aquellos tiempos y ahora con este concepto nuevo creo que el público lo va a recibir bastante bien”, aseguró Estrada quien tendrá una participación en el rodaje.

El productor señaló que están en búsqueda de patrocinadores para completar el costo total de la película que será de cerca de 40 millones de pesos.

Con información de EFE.