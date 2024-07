Disney+ ha añadido recientemente a su oferta “Descendientes: El Ascenso de Red”, la última entrega de la popular saga Descendientes. Dirigida por Jennifer Phang, la película sigue la trama de Red, la hija de la Reina de Corazones, y Chloe, la hija de Cenicienta, quienes viajan al pasado para cambiar un evento crucial que condujo a la madre de Red por el camino de la villanía.

Jennifer Phang ha destacado que “Descendientes: El Ascenso de Red es una celebración de la diversidad y la inclusión, donde los personajes secundarios se convierten en protagonistas de sus propias historias", subrayando así la intención de la producción de promover valores esenciales a través de su narrativa renovada.

DISNEY+

El elenco está encabezado por Brandy en el papel de Cenicienta y Rita Ora como la Reina de Corazones, junto con Livian Aronson como Red y Malia Baker interpretando a Chloe. Otros actores incluyen a Dara Reneé, Ruby Rose Turner, Morgan Dudley, Joshua Colley y Peder Lindell. China Anne McClain retoma su papel como Uma, la ex villana adolescente que ahora dirige la preparatoria de Auradon.

La trama se centra en un plan tramado por la Reina de Corazones contra Auradon, lo cual obliga a Red y Chloe a unir fuerzas y viajar en el tiempo para modificar el evento que llevó a la madre de Red a abrazar el lado oscuro. La historia enfatiza la colaboración entre personajes de diferentes orígenes y la posibilidad de redención.

“Descendientes: El Ascenso de Red” presenta siete nuevas canciones originales, así como versiones revisadas de éxitos anteriores como "What’s My Name" de Descendientes 2 y "So This is Love" de la película clásica animada Cenicienta. Torin Borrowdale es el compositor de la banda sonora, mientras que Ashley Wallen se encarga de la coreografía de los números musicales, completando así el equipo creativo de la producción.

La saga Descendientes se inició en 2015 con una película que exploraba la vida de los hijos de icónicos villanos de Disney, quienes residían en la Isla de los Perdidos y fueron invitados a estudiar en una prestigiosa escuela en el reino de Auradon. Este enfoque en la redención y la amistad ha sido ampliamente elogiado, junto con su interesante mezcla de personajes clásicos en un entorno contemporáneo.

La franquicia no solo apela a la nostalgia de los seguidores originales, sino que también ofrece nuevo contenido musical y narrativo que promete captar la atención de una audiencia más joven y actual. En cuanto a la trama de la nueva entrega, Disney ha adelantado una historia llena de aventuras donde los personajes emprenden un viaje al pasado con la misión de alterar su destino. Según la compañía, "Red y Chloe viajan en el tiempo para evitar un evento traumático que condujo a la madre de Red por el camino de la maldad", ofreciendo así un adelanto intrigante sin revelar demasiado detalle sobre el argumento completo.

Con información de Disney

BB