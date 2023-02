Este fin de semana llega a las salas de cine la cinta mexicana “Huesera”, filme de horror de la directora Michelle Garza Cervera, que además es su ópera prima. En el elenco participan Natalia Solián, Alfonso Dosal, Mayra Batalla, Aida López, Mercedes Hernández, Sonia Couoh, Martha Claudia Moreno y Anahí Allué, además de las actuaciones especiales de Norma Reyna, Rocío Belmont y Gina Morett.

EL INFORMADOR conversó con Michelle y la actriz Mayra Batalla sobre la llegada de este filme a la pantalla grande. “Estamos muy emocionadas, ha sido un proceso muy largo, de muchos años de trabajo, cualquier película es un milagro, soñamos mucho tiempo con este momento, nunca pensé que fuera tan grande, que la película se estrenara en todo el país con 800 copias y también están confirmados varios estrenos en América Latina, el objetivo es que sea una película que entretenga, pero que también habrá la conversación para quienes vayan a verla”, dice Michelle.

En “Huesera” la maternidad se observa a través de un punto de vista que rompe la imagen romántica y amorosa que suele relacionarse con este momento. La historia se enfoca en explorar los procesos emocionales y físicos de una mujer al transformarse por primera vez en madre. La cinta, del género de horror, no deja de preocuparse por entretener a su audiencia, al tiempo que inspecciona las expectativas sociales que definen nuestras vidas y que muchas veces nos someten a la pérdida de nuestra propia identidad.

La directora anota que partió de “cosas muy personales, mucha inspiración viene de mi observación ante mi propia madre y mis abuelas. Pero también una se ve a sí misma y te das cuenta que hay muchos miedos infundados y que hay muchas expectativas de lo que se supone que tiene que ser tu vida para llegar a ser feliz, que a mí la verdad me resultaban terroríficas en muchos sentidos, porque te generan muchos cuestionamientos, pues al final de cuentas es tu vida entera la que se está decidiendo con estos caminos que se toman o no. A la vez me rodeé de amigas muy talentosas y de un equipo que creía fielmente en el proyecto y poco a poco se convirtió en una conversación colectiva”.

Estas reflexiones de hecho, resalta la directora, están conectando con mucha gente que se ha sentido identificada, porque descifra que estos cuestionamientos que se hacen en la cinta son inquietudes más comunes de lo que se puede llegar a pensar.

¿De qué va?

Cuando “Valeria” se entera de que está embarazada, una entidad siniestra pondrá en peligro su vida y, después de dar a luz, la de su bebé. Para salvarse, tendrá que adentrarse en su pasado y en un mundo de brujas urbanas que la guiarán para enfrentar a “La Huesera”.

Michelle Garza, la directora de la cinta le dio libertad a los actores para dar profundidad a sus papeles. CORTESÍA

Maternidad de terror

En la trama, “Valeria” (Natalia Solián) es una mujer que sueña con ser madre, pero el día que se confirma su embarazo, una entidad siniestra llamada “Huesera” comienza a acecharla. Su obsesión por esta maldición afecta su vida doméstica y pone en riesgo su embarazo. Para combatir a la “Huesera”, “Valeria” se sumerge en la brujería urbana que la llevará a reencontrarse con su pasado, cuando era una joven punk que no deseaba una familia tradicional.

Mayra habla sobre cómo fue trabajar con Michelle y el personaje que desarrolla en la trama, “para mí trabajar con ella fue muy refrescante porque no es una directora común en la manera en la que se aproxima a los actores, creo que más que decir, ‘muéstrame qué haces’, fue ‘vamos a platicar sobre lo que piensas’, y eso además de ser muy refrescante, también es un gran compromiso, porque te involucra como un creativo más y no solo como alguien que va a ir a repetir líneas o hacer lo que le dicen”.

La actriz encarna a “Octavia” en la cinta, un personaje que “me llevó por muchas lecturas que no había hecho, escuchar música que no había escuchado, pensar en la feminidad, el feminismo, la sexualidad y el amor que ‘Octavia’ propone; esto es un regalo que te dan las historias, cuando los personajes te invitan a cuestionarte cosas, que en el mejor de los casos es lo que el público saldrá haciendo de las salas, cuestionándose las relaciones”.

Tanto Michelle como Mayra están orgullosas del trabajo realizado y esperan que el resultado sea del agrado del público.



