“La conspiración del diablo” (2022) es una escalofriante película de terror dirigida por el canadiense Nathan Frankowski, ambientada en la República Checa y los Estados Unidos; la cinta aborda un siniestro plan que “reactiva” la milenaria batalla entre los ángeles.

Con un reparto encabezado por Alice Orr-Ewing, Joe Doyle, Peter Mensah, Spencer Wilding, James Faulkner y Joe Anderson, la película -que se estrenó en México esta semana- promete una experiencia aterradora que deje a los espectadores al borde de sus asientos.

Según la trama, una poderosa empresa de biotecnología (constituida por una secta) roba el sudario de Turín para obtener el ADN de Jesucristo para ofrecérselo al señor de las tinieblas. Durante el robo de la Sábana Santa, un sacerdote es asesinado y Laura, una estudiante de arte de intercambio, es secuestrada. Pero con su último aliento, el sacerdote se ofrece para que el Arcángel Miguel reencarne en su cuerpo y así pueda derrotar a Satanás, como hiciera en el principio de los tiempos. El culto ha colocado un óvulo fecundado en Laura: ella carga en su vientre al clon de Cristo, el único cuerpo mortal lo suficientemente capaz de contener el poder de la oscuridad. Miguel necesita liberar a Laura y evitar que la humanidad sea sometida bajo el yugo de las tinieblas.

Mezcla de géneros

En entrevista con EL INFORMADOR, el director de la cinta, Nathan Frankowski, revela que los productores conocían su filmografía y “lo que les atrajo fue lo que podría conseguir con este proyecto en términos visuales; además, se contaba con un presupuesto determinado, y me presentaron el guion, que era más largo de lo que finalmente filmamos; así que debimos modificar muchas cosas”.

Por otra parte, continuó el director, “fue difícil para mí establecer con precisión el género en que se ubicaría la cinta, porque es más como una mezcla genérica; previamente, pensé en que podía ser algo semejante a ‘El Exorcista’, pero el guion se resistió conforme avanzamos. Pensé, después, en algo parecido a las películas de Marvel o por la ruta de ‘Constantine’ o ‘Legión’; pero había más elementos, algunos de comedia, y no fue nada sencillo enfocar la lente en un sólo punto”.

Echar mano de todo

Con todo, establece Frankowski, “me dieron espacio para operar, por eso mi único freno fue el presupuesto (50 millones de dólares). Asimismo, le dije al productor que no quería abusar de los efectos visuales y algunas escenas las convertimos en secuencias ‘live action’ y se usaron más trajes prostéticos, para que las cosas lucieran mejor, porque aunque puede tardan, ayuda a que el público disfrute más lo que ve”.

Otro detalle que se vio transformado es que, indica el director, “el guion al principio no estaba muy enfocado a las escenas de acción; a mí me gusta eso y buscaba poder hacerlo con esa perspectiva y que me permitieran filmarlo. Ahora, no dejamos de usar los elementos básicos del horror, pero siempre que lidiamos con posesiones demoniacas y fuerzas malignas, es posible echar mano del thriller, la ciencia ficción o la fantasía. Por eso esto fue una licuadora de géneros fílmicos”.

Para Frankowski, la clave siempre estuvo en “hacer una película que me hubiera gustado ver cuando era más joven; como cuando iba a misa y escuchaba las historias del sacerdote y escuchaba referencias bíblicas, las imaginaba con la imagen de un ‘Indiana Jones’ que atraviesa de todo para conseguir una reliquia o tesoro”.

Atractiva para todos

En palabras del director, esta película puede resultar atractiva porque “en el fondo de todos nosotros se da una batalla entre el bien y el mal, y en esta historia se muestra con sus elementos más icónicos: el Arcángel Miguel combate al Ángel Caído. Asimismo, un niño viene en camino y su potencial se inclina tanto al mal como al bien, uno espera los elementos del entorno ayuden a inclinar la balanza y que la elección moral sea la correcta”.

Finalmente, en lo visual, Frankowski está satisfecho con lo logrado, “la cinta es visualmente impresionante y estoy orgulloso de lo que conseguimos, la labor del cinefotógrafo fue fantástica y el diseñador de producción también, todos ellos me obligaron a esforzarme y sacar lo mejor posible de lo que teníamos a mano”.

CT