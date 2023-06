Ha*Ash llena de pop al Telmex

Sin duda las hermanas Hanna y Ashley del dueto Ha*Ash son muy queridas en Guadalajara, cada que están en concierto tienen gran respuesta por parte de la audiencia y este jueves por la noche en el Auditorio Telmex no fue la excepción, lograron un sold out. Los asistentes vibraron con su gira "Mi salida contigo México 2023", con la cual ya habían estado con gran éxito en la Perla Tapatía.

La velada comenzó minutos después de las 21:00 horas, donde un escenario con gran parafernalia y pantallas de gran resolución ya estaban esperando a Ha*Ash, dueto que abrió la noche con canciones como "Lo que un hombre debería saber", "Ojalá" y "Dos copas de más". Por supuesto que de inmediato el público se levantó de sus lugares para cantar con ellas a todo pulmón estos importantes éxitos.

"Buenas noches Guadalajara, son lo máximo. Para toda la familia de Ha*Ash es un privilegio traer lá gira a Guadalajara por tercera vez", dijo Hanna, mientras que Ashley expresó que la noche del jueves. "Hanna y yo vamos a ser sus terapeutas. Estamos emocionadísimas por estar aquí, queremos que hoy la pasen espectacular".

Otros temas que sonraron durante el concierto fueron "Demasiado para ti", "Supongo que lo sabes" y "Eso no va a suceder" donde las hermanas se pusieron un velo de novia para cantarle con gran diversión al desamor. Hay que recordar que el álbum más reciente del dueto es "Haashtag", así que todos los temas del álbum el público se los tiene más que aprendidos.

"Esta ha sido de la giras más bonitas que hemos tenido, llevando la bandera de México a otros países de Latinoamérica y también Estados Unidos. Además, estamos celebrando 20 años de carrera", recordó Hanna.

Después llegó un momento emotivo que puso a todos a flor de piel, pues las Ha*Ash ofrecieron un popurrí de algunas de sus baladas como "Te lo dije", "¿Qué me faltó?" y "Destino o casualidad" que originalmente cantan a dueto con Melendi. Sin embargo, cuando las hermanas cantaron "Ex de verdad", la audiencia se rindió ante ellas, cantando a todo pulmón este himno.

Y para ponerle sabor a la noche, se aventaron un cambión, "Mi niña mujer" de Los Ángeles Azules y luego entregaron uno de sus primeros hits: "Estés en dónde estés". Hanna luego le dedicó la canción "Serías tú" a las mamás presentes en el Telmex, recordó que esta canción existe porque nació su hija Mathilda. "Es lo máximo ser tía, te diviertes y no tienes responsabilidad", dijo Ashley.

La velada continuó con canciones como "Mi salida contigo", "No pasa nada" y "Te dejo en libertad", esperando el público que también Ha*Ash cantara sus temas icónicos como "Perdón, perdón", "No te quiero nada", "Qué hago yo", "Lo aprendí de ti" y por supuesto "Odio amarte". Este viernes 30 de junio Ha*Ash repite concierto en punto de las 21:00 horas, también en el Auditorio Telmex, porque no cabe duda que Hanna y Ashley dejan todo el amor y la energía en escena.

