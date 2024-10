Para el director Alfonso Cuarón, cuatro veces ganador del Oscar, ser parte de una comunidad fílmica significa colaborar también con talento al que pueda apoyar como productor. Tal es el caso del director estadounidense David Lowery, quien le llevó la historia “An Almost Christmas Story” (“Casi un cuento de Navidad”) para que su compañía Esperanto Filmoj se lo produjera.

“Cuando David (Lowery) me dijo que quería hacer su proyecto de Navidad me atrapó mucho la idea de hablar de la importancia de cómo nos necesitamos entre nosotros. La oportunidad de trabajar con David es lo que me hizo de inmediato decirle que sí”, compartió Cuarón, quien presenta este cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM).

Cabe señalar que Lowery se forjó un nombre como realizador fantástico con películas como “Una historia de fantasmas” (2017), “Mi amigo el dragón” (2016) y “La leyenda del caballero verde” (2021), experimentando ahora con la animación 3D que emula al estilo de stop motion de cintas como “Pinocho” de Guillermo del Toro (2022), o “Pesadilla antes de Navidad”, de Henry Selick y Tim Burton.

Inspiración

“An Almost Christmas Story” está inspirada en los hechos de la Navidad de 2020, tiempo en que se rescató a un pequeño búho de los recovecos del tronco del inmenso pino de Navidad del Rockefeller Center, en Nueva York.

La historia fue escrita por Cuarón, Lowery y Jack Thorne, coautor de “Wonder” (2017), y se estrenará en Disney el 15 de noviembre.

“Originalmente David quería hacer ‘An Almost Christmas Story’ con actores y toques de animación, pero luego se decidió por pura animación y yo lo apoyé en su decisión”, explicó Cuarón, de 62 años.

“Por supuesto que también le pedí consejo a Guillermo del Toro, pero fue hasta cierto punto, porque nosotros hicimos todo en computadora con personajes digitales, a diferencia de sus figuras hechas a mano en ‘Pinocho’”, agregó el director mexicano.

Tras los éxitos de los cortos navideños producidos por Cuarón, “The shepherd” (2023) y “Le pupile” (2022) —nominado al Oscar—, “An Almost Christmas Story” cuenta con la voz en inglés del actor John C. Reilly, un cantante de villancicos callejero que entona cuatro canciones en el corto y que narra la historia del pequeño búho ‘Moon’ (Cary Christopher) y el niño ‘Luna’ (Estella Madrigal), quien lo ayuda en sus intentos de regresar al bosque, al tiempo que le enseña el significado de las fechas decembrinas.

El Universal

Defiende legado del cine

Después de participar el pasado fin de semana en la gala del Museo del Oscar que reunió a centenas de celebridades del cine recolectando 11 millones de dólares para sus labores de difusión del cine, Alfonso Cuarón dijo sentirse preocupado por la preservación del cine.

“Además de educar a nuevas generaciones a apreciar la historia del cine, también es muy importante la preservación. Estamos en una época en peligro de perder un gran legado fílmico por falta de restauración y de archivo, y más ahora que las plataformas digitales tienen tanto archivo y en realidad son compañías que pasan de mano en mano y los intereses cambian”, expresó el realizador de “ROMA” y “Gravity”.

Además de hacer mancuerna con Disney para sus cortos producidos, Cuarón dirigió, escribió y produjo la serie “Disclaimer”, disponible actualmente en plataformas y cuyos siete capítulos concluirán el 8 de noviembre, en los que su fotógrafo de cabecera, Emmanuel “Chivo” Lubezki, también funge como productor ejecutivo.

“Para mí, ‘Chivo’ es más que un fotógrafo del cine. Somos unos colaboradores de tiempo completo. Eso quiere decir que ‘Chivo’ se mete tanto en mi dirección como yo en su fotografía. Eso en nuestra juventud nos causaba pleitos y gritos y ahora entendemos que nos complementamos muy bien.

“Incluso discuto hoy con él música, selección de actores, locaciones y hasta decisiones de vestuario de los personajes. Es un constante diálogo creativo que impacta toda la manera de narrar la película o la serie”, compartió.

“El tiempo es el mayor crítico”: Coppola

Ayer por la noche Francis Ford Coppola recibió el Premio a la Excelencia por parte del FICM y develó una butaca con su nombre, que quedará montada en una de las salas del Cinépolis Centro, sede principal del encuentro fílmico. También recibió la Medalla de la Filmoteca de la UNAM.

El director presentó “Megalópolis”, su más reciente filme, en una función especial en el céntrico Teatro Matamoros. La historia es una epopeya romana ambientada en el EU actual, protagonizada por Adam Driver, la cual llegará a salas comerciales nacionales el próximo jueves.

Durante el evento, el invitado de honor aconsejó a los jóvenes que desean escribir guiones que cuando los hagan no los relean inmediatamente.

“Cuando estás escribiendo hay una enzima que tienes en la sangre que hace que odies lo que escribes. Hasta que tengas 100 páginas quizás descubran que el inicio está en esa parte”.

Cabe señalar que el lunes por la noche, el cineasta sostuvo un encuentro con la prensa en el cual reveló que su cinta, “El Padrino”, cuando se estrenó, se dijo que era la “peor película en la historia”.

También recordó los malos momentos vividos por la cinta protagonizada por Al Pacino sobre un hombre que termina siendo miembro de la mafia, aunque no lo quería.

“A ‘El Padrino II’, cuando la proyecté por primera vez al público no le gustó y me di cuenta de que la razón por la que la odiaban era porque pasaba del pasado al futuro cada 10 minutos y entonces lo que hice fue cambiarlo a cada 20 minutos, entonces la amaron”, contó.

También apuntó que “La gente decía que ‘Apocalypse Now’ era la peor película jamás hecha y eso me rompió el corazón, porque yo no lo pensaba así. Entonces, realmente sólo hay un crítico que importa y ese es la prueba del tiempo. Él es el que dirá qué es una gran película y qué no lo es”.

CT