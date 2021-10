“Cinco de junio”, otra fecha que no se olvida en Guadalajara

Las posibilidades narrativas que ofrece el cine sirvieron para memorar el movimiento social que sacudió a Guadalajara el 5 de junio de 2020, cuando la ciudadanía tomó las calles para manifestar indignación y repudio al actuar policíaco del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos que ocasionó la muerte de Giovanni López, un joven de 30 años de edad, detenido arbitrariamente el 4 de mayo de 2020 por no portar cubrebocas en la vía pública, y de quien después se encontraría su cuerpo sin vida con signos de violencia y tortura.

En entrevista con EL INFORMADOR, la productora Mónica Velasco y el director Humberto Flores, recuerdan estos hechos que ahora se ven reflejados en “Cinco de junio”, cortometraje con el que reconstruyen cómo fue esta movilización social que comenzó su convocatoria desde el 4 de junio en la ciudad, y que durante y en sus posteriores días, diversos participantes también fueron víctimas de detenciones y desapariciones forzadas por parte de las autoridades.

“Nos pareció importante hacer algo desde nuestra cancha como cineastas para inmortalizar de alguna manera o generar una pieza que pudiera crear empatía, recordar, que no se olvidará esto que sucedió. La idea sí era hacer un documental, una especie de híbrido y buscamos a varias personas, a sobrevivientes, muchos no querían hablar todavía”, indica Humberto Flores al explicar que la producción y rodaje del cortometraje inició un par de meses después de las movilizaciones.

Previo a estrenar este cortometraje en el Festival Internacional de Cine de Morelia, ambos cineastas comparten el proceso para reconstruir esta historia tomando como referencia los testimonios de diversos manifestantes y del entonces colectivo “Somos 456”, que al tiempo se desintegraría ante amenazas y faltas de garantías a su lucha por parte del Estado.

“Nos dimos cuenta que no había tanto material, el que encontramos durante semanas de investigación eran los mismos 10 videos de las camionetas, personas encapuchadas y de cómo los sometían, pero de todo lo que pasó dentro de la Fiscalía no existe nada, ni existe del trayecto de cuando los llevaron a los cerros y lugares lejanos de la ciudad, porque les quitaron el celular”.

Humberto Flores utiliza el concepto de “docudrama” para explicar cómo aterrizaron la historia en este proyecto, que lleva a los espectadores a tener una idea lo que ocurre en una desaparición forzada: “es una manera de hacer que exista, llevar a la pantalla algo que normalmente no hubiera existido sin una representación actuada, porque no hay ese material, porque la gente fue reprimida”.

Mónica Velasco, quien también actúa en el cortometraje, reconoce los desafíos que implicó la realización de “Cinco de junio” ante las restricciones y cuidados por la pandemia, además del reto de financiarlo de manera independiente para lograr los 15 minutos de filmación que se ven finalmente en la pantalla, tomando como clave el punto de vista de los propios manifestantes, que ayudaron en el proceso de edición para lograr un proyecto de respeto, dignificación y memoria.

“Lo que hicimos, a través de ZonaDocs, con el periodista Darwin Franco, fue acercarnos al colectivo 456, ellos nos apoyaron, no los pudimos contactar desde inicio porque tenían miedo y vivían amenazados, y en la parte de edición hicimos una proyección con ellos. Nos pareció súper fuerte, se los mostramos y ellos tuvieron una especie de aceptación, nos dijeron que lo más fuerte es que era muy realista, que era algo que verdaderamente los hacía revivir lo que habían pasado, que era algo que iba a hacer que la gente, que nosotros como ciudadanos, como sociedad, pudiéramos ver lo que es el terror que habían vivido. No queremos provocar terror en la gente, sino empatía por esto que vivieron, que no es justo lo que vivieron, que es algo que no podemos olvidar y simplemente darle vuelta a la página”.

La ruta festivalera

El cortometraje “Cinco de junio” tendrá su estreno el 28 de octubre en el Festival Internacional de Cine de Morelia de manera presencial; también se podrá ver en el Canal 22, el jueves 28, a las 22:30 horas. Además, contará con proyecciones online en https://moreliafilmfest.com en donde la audiencia podrá votar por el Premio del Público, posteriormente, el 2 de noviembre se integra a la selección oficial de Aesthetica Short Film Festival, en Inglaterra; en tanto el 3 de noviembre llegan a Festival Curta Cinema, en Río de Janeiro, Brasil, en la selección de Panorama Latinoamericano.

