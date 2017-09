Chumel Torres, adicto al humor

Por más polémico que sea el tema del momento, Chumel Torres asegura no limitar sus expresiones ante el temor de tocar fibras sensibles de la sociedad mexicana que no coincida con sus puntos de vista.

El “Youtuber” que saltó a la fama gracias a su programa digital “El pulso de la República” destaca en entrevista que las oportunidades que llegan a su puerta las toma con toda seriedad pero con esa pizca de irreverencia y libertad que también le ha permitido escalar a la televisión de la mano de HBO y escenarios en los que brinda desde conferencias hasta shows de stand-up como el que ofrecerá en el Teatro Galerías este 29 de septiembre, confirmando que su gira nacional continúa tras los días de pausa que todo el país tuvo ante el sismo del pasado día 19 que, reportó durante la transmisión de su programa en Radio Fórmula, sin que él ni su equipo de trabajo sufriera afectaciones.

Confesado como un gran admirador del público tapatío, Chumel destaca que Guadalajara se ha convertido en una plaza importante en su carrera que, sin importar el formato y escenario en el que se instale, siempre ha sido recibido de manera positiva reafirmándole que sus proyectos tienen todo el potencial para seguir cautivando bajo un argumento fresco pero crítico y analítico cuando la ocasión lo amerita.

Estas son las fechas oficiales para el resto del 2017.



Vayan.

Apoyen.

Denme dinero.

Preséntenme amigas.

Estoy muy solo. pic.twitter.com/zDYuVLEc3u — CHUMIBEBÉ (@ChumelTorres) 5 de julio de 2017

“Me encanta el Teatro Galerías, me pone nervioso es un lugar grande y la última vez que estuve ahí también estaba Franco Escamilla con 11 sold-out y eso impone. En Guadalajara siempre me ha ido bien, en el Teatro Diana fue algo muy ‘fregón’ y en la FIL también”, explica Chumel al revelar que ya está pactada su presentación para la próxima edición de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara con un show diferente al que ofrecerá este viernes.

“En un show completamente nuevo, no voy con nada de ‘El Pulso de la República’, ahora es stand-up y es otro tema, abordaré los temas actuales. Quien vaya se dará cuenta que tampoco es igual a las conferencias que doy”.

Aunque su popularidad no surgió del stand-up, Chumel Torres comenta que este formato le ha permitido acercarse de diferente manera al público y desglosar sus inquietudes en las que mezcla anécdotas personales y cercanas, así como la forma de ser el mexicano conforme las calamidades, tragedias o éxitos que atraviesa.

“El stand-up ha sido para mí algo muy fregón, es algo muy divertido, te haces adicto a hacer shows así. Para mí, la improvisación sí se lleva un buen porcentaje, es de lo que surge en el momento con el público, eso demuestra que están conectados, puedes jugar mucho, si hay una buena vibra puedes decir lo que quieras”.

Enfocarse en atender las críticas sobre su desempeño en este formato es algo a lo que Chumel Torres no presta atención al agradecer los mensajes de aliento que le aplauden su desempeño en el escenario lejos de las cámaras y las producción televisa, algo que él considera se refleja en la buena audiencia que abarrota cada foro que programa en su agenda.



“No he tenido ningún problema con la percepción de la gente, las audiencia y yo nos conocemos aunque esto es algo más nuevo, nunca se enfocan en decirme que lo mío es solamente la política, eso es lo que se me hace padre, nunca he recibido ninguna queja del show”.

Confiado de su ingenio

Respecto a la sensibilidad de los temas que Chumel aborda tanto en televisión, plataformas digitales y escenarios, el “Youtuber” recalca no preocuparse tampoco en la polémica que él pueda agregar a temas que conmocionan para bien o mal a la sociedad.

“No me preocupa, si lo haces creo que entras en una autocensura, siempre procuro hablar con la mayor inteligencia que puedo. Nunca pienso en lo que la gente vaya a decir o no, es cortarte a ti mismo y eso no se me hace chido”.

A partir de este viernes Chumel Torres retoma su programación con HBO, además de alentar que ya se encuentra en pláticas con la televisora para garantizar una nueva temporada, además de comenzar un nuevo periodo con ‘El Pulso de la República’ a través de YouTube con dos videos semanales.

TOMA NOTA

Agéndalo

Stand-up Comedy con Chumel Torres

L: Teatro Galerías

D: Viernes 29 de septiembre

H: 21:00 horas

B: De $300 a $450 pesos.