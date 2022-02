Christian Nodal y Belinda: "Decepción la que me llevé yo", dice el cantante en Twitter

Luego de que Christian Nodal publicara el comunicado con el que quiso dar a conocer a todos sus seguidores y a los medios de comunicación que él y Belinda habían tomado la decisión de separarse, comenzó el revuelo en las redes sociales debido a las muchas especulaciones que se habían generado en torno al término de esta relación, ya que, durante la semana, se difundió que ella le había pedido a él prestados cuatro millones de dólares para pagar su deuda con el fisco.

A pesar de que las causas no fueron detalladas por Christian y todo parece indicar que Belinda no saldrá pronto a dar su versión, el cantante de musical regional mexicana no aguantó las críticas que muchos de los fans de Belinda comenzaron a hacerle a través de Twitter y es que, a pesar de que él puso que la decisión había sido tomada por los dos, la realidad es que Belinda no compartió el anuncio y no publicó nada en sus redes sociales al respecto de este tema.

Nodal revela causas en Twitter

"Que el comunicado lo haya sacado hace un par de horas no significa que acabamos de terminar sólo esperé a Beli para hacerlo", escribió Nodal este domingo como respuesta a un comentario de un usuario de Twitter, y destacó que él tiene derecho a ver y reunirse con las personas que quiera, ya que parte de las especulaciones que se generaron tienen que ver con que él está pasando tiempo con su exnovia en Guadalajara.

Sin embargo, fue tal el ataque personal de Belinda contra Christian, que él escribió: "Decepción la que me llevé yo. Y como fans mejor ni digan y DEJEN LAS COSAS BONITAS porque la única afectada va a ser Beli si se habla a fondo", escribió como respuesta a otro comentario.

El cantante de 23 años de edad insistió mucho en que los seguidores de ambos no armaran conflicto y se quedaran con lo bonito que vivieron como novios. "Este es el problema… ustedes nomas piensan en número, en belleza física. Y cuál darme a conocer si ya era el artista más escuchado de México. Sigan hablando mierda y a ver después como defienden a su artista", respondió Nodal a otra usuaria.

JM