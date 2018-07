Christian Nodal te lo cuenta todo

Cuando se habla del género regional mexicano, el cliché del cantante con alcohol en mano e interpretando narcocorridos llega a la mente de muchos, es el mensaje que ha permeado desde hace muchos años, pero esta connotación negativa la quiere cambiar Christian Nodal, el músico de 19 años está consciente de la responsabilidad que tiene sobre su espalda, porque ahora él es un ejemplo de los niños y jóvenes que siguen su carrera.

Deja en claro que él, como otros artistas que van labrando su carrera, está interesado en quitar la imagen negativa que se tiene del regional mexicano y que se escuche y se goce el género sin prejuicios. “Una persona exitosa es la que hace lo que le apasiona y tiene el placer de que a la gente le agrade. Yo veo a la fama como una responsabilidad porque hay niños que están detrás, mucha gente que cree que hay más beneficios de lo que conlleva”.

“Pero yo siempre digo que cada acción trae reacciones, no se puede ver a Christian borracho o peleando, porque hay gente que está viendo que quiere ese camino que yo estoy haciendo. Entonces, trato de irme lo más apegado a como me gustaría ver a un ídolo mío, la fama es mucha responsabilidad”.

Sin embargo, también la ve como una bendición, porque sabe que mucha gente está buscando oportunidades y tocando puertas para poder alcanzarla. “Pero nada es como lo pintan, la fama es también como una herramienta, porque das mensajes, yo no solo he alzado la voz para cantar, también para causas. A los 19 años si ha sido poquito ‘batalloso’ no hacer lo mismo que hacen los de mi edad, que les gusta ir de fiesta, esa es la parte difícil, dejar la inmadurez para madurar más rápido, pero ha valido la pena, llenar conciertos a esta edad y todo lo que ha pasado como tener 32 discos de Platino y uno de Oro a los 19 años, es una bendición muy grande”.

Christian cuenta que también ha aprendido a ser más sociable, pero sigue siendo muy celoso de su soledad, la disfruta mucho. “No puedo estar acompañado mucho rato porque me engento, pero sé que la gente quiere conocer lo que hago día a día”.

Para el cantautor, el regional mexicano tiene muchas caras que lo que lo engrandecen, como Vicente Fernández, Marco Antonio Solís, Joan Sebastián, José Alfredo Jiménez y Antonio Aguilar, que tuvieron una carrera limpia, y es lo que él quiere mostrarle a su público con la carrera que está forjando.

“El regional mexicano tiene muchas cosas y se encerraron en que esta música tiene que ser como de rancho, que la gente tiene que ser ranchera para que la escuche, o que no se puede usar tal tono, todo eso se encapsuló mucho. Y lo que yo veo con mi generación es que, por ejemplo, Cornelio Vega Jr. que es mi amigo, expande la letra, los tonos y las posibilidades, y es lo que quiero hacer yo, con el mariachi queremos usar nuevos tonos y ritmos que van de la mano con mi género”.

Christian desea irse a radicar a Los Ángeles porque considera que allá hay productores que pueden impulsar su carrera, en el sentido de que quiere hacer fusiones distintas y refrescar su sonido sin faltarle el respeto al regional mexicano.

“En este nuevo disco que estoy trabajando, hay diferentes letras, ritmos y tonadas que no se habían escuchado en el regional y mucho menos con mariachi. Y sé que si lo hago con respeto y con pasión, sé que va a funcionar”.

Nodal quiere montar un estudio de grabación y espera que esto pueda suceder en un periodo de dos años: “primero es irme a Estados Unidos y trabajar allá en lo que estoy montando mi estudio y planes a futuro sería apoyar a nuevos talentos, que por lo que veo es sólo darles una pulidita”.

Agota las entradas

Este sábado 14 de julio a las 21:00 horas, Christian llega al Auditorio Telmex con un sold out para presentarse por primera vez en solitario. Arribará con su gira “De tu mano Tour” y esta será la primera fecha que haga en México. “Es un show lleno de emociones, con canciones para todas las edades, hay mías y otras que han sido del gusto de la gente desde hace mucho. Habrá muchas sorpresas, esta vez supervisé desde las bailarinas, las pantallas y todo lo que vamos a hacer escénicamente”.

Tomás Rubio es el productor de la gira y a él le pidió Christian que cada canción reflejara un sentimiento y tuviera sentido con el desarrollo de la velada. “Llevaremos un musical como acústico, luego arrancamos con el norteño y después el mariachi, personalmente no voy a meter la banda porque no me gusta cómo me escucho, pero me encanta la banda”.

Ahora decidió no tener invitados porque quiere que el público lo vea a él con su propuesta musical, la opción era invitar a David Bisbal con quien grabó “Probablemente”, pero el español está muy ocupado con su gira.

SABER MÁS

Hace maletas

El próximo 4 de agosto estará en Medellín, Colombia en La Feria de las Flores compartiendo escenario con Marc Anthony, J Balbin, Manuel Turizo y Pipe Bueno, de hecho comparte que es amigo de Sebastián Yatra y Zion y con ellos hay planes de realizar colaboraciones, pero no será de reggaetón o regional mexicano, sino de buscar sonidos latinos que conecten entre sí, Nodal pone por ejemplo a Selena que supo hacer fusiones musicales en los años 90 entre la música texana, la cumbia y el regional.

La gira con Pepe Aguilar continuará en agosto en Nueva York y Chicago, no hay desacuerdos, ni nada por el estilo, solo hubo una pausa para que Christian tuviera sus presentaciones personales que ya se habían acordado previamente.