Christian Nodal se enfiesta y lo sacan de “cantarito” en Las Vegas

Christian Nodal se ha posicionado como uno de los artistas mexicanos más mediáticos y no solo por el éxito de sus canciones que suelen estar en las listas de popularidad más importantes, pues su vida personal también ha sido objeto de seguimiento por parte de los fans y medios que no dudan en difundir cada comportamiento que el cantante muestra dentro y fuera del escenario.

A través de redes sociales se viraliza un video en el que Christian Nodal, supuestamente embriagado, es resguardado por su personal de seguridad, luego de que diversos fans lo identificaron y trataron de acercarse con el cantante para pedirle fotografías. En el video, Christian Nodal es apoyado por su equipo de seguridad, que lo toman de los brazos y la zona de las axilas para tratar de mantener su equilibrio, pues el creador de “Adiós, amor”, habría agarrado la fiesta tras acudir a Las Vegas y acompañar al boxeador tapatío Saúl “Canelo” Álvarez en su reciente pelea y en la que venció al kazajo Gennady Golovkin, el pasado 17 de septiembre.

Christian Nodal Bien Borolas en Las Vegas... No podia caminar bien de lo pedote que andaba. pic.twitter.com/27l94iWMBb — RamsesElMaza (@ramses_maza) September 20, 2022

Aunque los fans presentes que coincidieron con Nodal en Las Vegas aseguran que el cantante se mostraba desorientado, su actitud ante la petición de tomarse fotografías fue amable y sonriente, respondiendo a los saludos y apretones de manos que los fanáticos le ofrecieron, aunque esto no impidió que su cuerpo de seguridad tratara de mantenerlo en calma y la situación se saliera de control ante la movilización que detonó cuando se esparció la noticia de que el artista estaba presente. En un posterior video, Nodal compartió que estuvo en Las Vegas y festejó cómo se debía y lo ameritaba la ocasión.

Se arrepiente de dedicar canción a su ex

Pero la pelea del Canelo no fue el único motivo por el que Nodal acudió a Las Vegas, pues el 18 de septiembre tenía que presentarse en la Arena Grand Garden, en donde ofreció un concierto como parte de su Forajido Tour en Estados Unidos. En nuevos videos compartidos por los fans de esta presentación, la polémica ha vuelto a surgir, pues en una parte de su show, Nodal no dudó en recordar el gran amor que vive actualmente con su novia Cazzu, y aunque la intención de dedicarle la conocida canción “Eso y más”, de Joan Sebastian, fue celebrada, los fanáticos recordaron que este tema ya se la había dedicado no solo a la Belinda, pues años atrás también se la había manifestado a su ex pareja Estibaliz.

“¿Quién no ha dedicado esta canción? Hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida. Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu”.

FS