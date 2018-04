Christian Nodal quiere ir “De tu mano”

Después del éxito rotundo en que se convirtió el sencillo “Adiós amor” de Christian Nodal, el cantante sonorense está listo a continuar su camino en la música en compañía de su público. Para lograrlo, comenzará la gira titulada “De tu mano”, dejando patente que su intención es siempre cerca de sus fieles. En Guadalajara, su presentación será este 14 de julio en el Auditorio Telmex.

“Es mi primer tour por separado. Se llama así porque queremos llevar esto lo más apegado que se pueda con nuestros fans, los medios y los amigos, porque soy consciente que estoy aquí gracias a los fans, a los medios… Les tengo gran respeto y cariño”, anotó Nadal durante la presentación de su próxima gira.

El sonorense anotó la importancia que implica el poder realizar su primer tour como estelar: “Nunca había tenido un espacio para mí solo, por lo que este tour es una oportunidad para escucharme de manera más íntima. Sé que conquistará a los fans porque hemos preparado el show a detalle. He acompañado a grandes artistas, como a David Bisbal; pero no creía que me tocaría a mí solo algún día, por lo que estoy muy comprometido para llenar las expectativas de mis seguidores”.

Para conquistar a su público, el músico junto con su equipo ha dedicado esfuerzo y trabajo a la preparación del espectáculo, “hemos preparado el show con detalle, por lo que me llena de motivación. Meteremos una parte acústica, cuestiones visuales… Me he involucrado en cada paso de este proceso, desde que comencé esta carrera ha sido así”.

El tour “De tu Mano” recorrerá México, Guatemala, Colombia y Estados Unidos, así, Nodal pisará destacados escenarios nacionales, tales como el Auditorio Nacional y la Arena Monterrey. Mientras que en Guadalajara, ciudad donde arrancará el tour, se presentará en el Auditorio Telmex.

LO BÁSICO

Para cantar a gusto

La oportunidad es imperdible. Christian Nodal, intérprete de “Adiós, Amor”, “Te fallé” y “Probablemente” estará en Guadalajara con el tour “De tu mano” el 14 de julio en el Auditorio Telmex (Obreros de Cananea 747).