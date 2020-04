Christian Nodal ofrece concierto digital, ante pandemia global

El cantautor mexicano Christian Nodal, ofreció un concierto virtual a través de la principal plataforma de videos en internet, para contribuir al entretenimiento de su público, pese al confinamiento impuesto por la pandemia global COVID-19.

Los fanáticos del exponente de regional mexicano, se conectaron momentos antes desde diferentes partes del mundo, en espera del espectáculo en línea, que finalmente dio inicio con unas palabras del intérprete de "Adiós amor".

"En estos momentos se salvan vidas quedándose acostadito en casa, y pues, estamos compartiendo música con ustedes porque mueve vidas y estamos en Guadalajara, pero cada uno de mis músicos están en su casa, vamos a pasarlo 'machín', voy a empezar con este tema que es de lo más nuevo que tengo", dijo antes de cantar su más reciente lanzamiento Se me olvidó.

"Ahí les va esta para todos los dolidos que no pueden dejar de pensar en sus amorcitos", expresó antes interpretar De los besos que te di, a la que siguió su éxito No te contaron mal.

"Espero que les esté gustando el rollo, voy a leer sus comentarios y voy a contarles sobre mis sombreros, pero ahora vamos a seguir tocando. Con el siguiente tema comenzó mi carrera, subí a redes sociales el coro y la empezaron a compartir, por eso le tengo mucho cariño", dijo, antes de interpretar Te fallé.

Los internautas expresaron su emoción, a través de comentarios en la plataforma de videos: "Te amo", "Eres el mejor", "Mi mamá te ama", "Usted me ha hecho llorar muchas veces con su música", "Lo mejor del regional mexicano", "Christian, eres un gran artista, saludos desde Colombia", "Te saludo desde Bolivia", escribieron algunos internautas.

"Este es un tema que canté con David Bisbal y es uno de los favoritos, ojalá les guste", platicó para presentar Probablemente, que sirvió como antesala de Tequila y Pa´ olvidarme de ella.

Durante la transmisión, que se emitió desde el canal en YouTube de una empresa cervecera, se alternaron tomas de Christian, quien cantó con tres músicos detrás de él, y del resto de su equipo musical, pues desde sus respectivas casas lo acompañaron al rededor de siete instrumentistas más.

El artista también aprovechó para responder los comentarios positivos de sus fanáticos, asimismo contestó algunas preguntas que los espectadores hicieron:

"Siempre me ha motivado mi familia, porque todos son músicos, entonces en mi casa cantar y tocar instrumentos era normal y luego los fans me apoyaron y comentaban mis videos y eso me motivó", contó tras cuestionarle sobre quién lo impulsó para dedicarse a la música.

De igual manera, le preguntaron sobre su inspiración al componer canciones: "Como todos los seres humanos, en un despecho o enamoramiento compartimos las emociones y yo por eso hago música porque canto lo que me gustaría que me aconsejaran", respondió.

Finalmente, después de compartir con su público la variedad de sombreros que guarda como colección y que utiliza en cada presentación, cerró el espectáculo con su más grande éxito "Adiós amor".

El encuentro virtual culminó con una última interacción con los espectadores: "Ahí quedamos, muchas gracias por el amor, por el cariño, espero lo hayan pasado 'machín', gracias a toda la producción por sus sacrificios para hacer esto posible", dijo.

jb