Una vez más, el cantante del regional mexicano, Christian Nodal está en el ojo del huracán en las redes sociales, pues el intérprete de "Adiós amor" regresó al compromiso de los conciertos, pero con mucha polémica ya que durante una de sus presentaciones en Los Mochis, Sinaloa, subió a una guapa mujer, a quien le cantó al oído.

El video ha comenzado a circular en las diferentes redes y ha sorprendido a miles de usuarios, pues en un momento pensaron que era Cazzu, la novia de Nodal, sin embargo no fue así, sino que se trataba de una de las asistentes.

Inmediatamente la envidia de las fans del mexicano se desató, ya que desde que comenzó a andar con Cazzu, al joven mexicano no se le había visto tan cerca de alguien más.

En las imágenes se puede ver a la chica, llamada América, sentada en una silla de espaldas al público, mientras Nodal entona "Eres", canción incluida en su disco debut "Me dejé llevar", y que fue lanzado en 2017.

El video no tardó en hacerse viral, por lo que la chica decidió hacer pública su historia y, en su cuenta oficial de Twitter, explicó que ese día acudió al evento sin compañía y con la única misión de que su ídolo le dedicara su canción favorita; incluso, compartió una imagen del cartel que llevó con ella y con el que logró atraer la atención de Nodal: "Vine sola a verte. ¿Me cantas al oído eres?", se puede leer.

Además de llevarse una serenata privada, América también se robó un cachito del corazón de Nodal, pues al finalizar el número se fundieron en un cálido abrazo, mientras intercambiaban algunas palabras.

Como era de esperarse, este momento generó todo tipo de comentarios, pues no es nada común que el sonorense tenga ese tipo de detalles con sus fans: "Envidia de la buena", "Dios tiene a sus preferidos", "No puedo de la envidia", "No soporté", "Que emoción", "La más suertuda", "Ya ganaste todo en esta vida".

MF