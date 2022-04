Christian Nodal: ¿Quién es Aurora Cárdenas, la supuesta nueva novia del cantante? (FOTOS)

Tal parece que Christian Nodal ha dado vuelta a la página dejando atrás todo rastro del que fue su romance con la cantante Belinda, pues el intérprete de “Adiós, amor”, ha sido captado con una joven, a quien ya se le relaciona como su nuevo interés romántico.

Si bien Nodal no ha compartido una postura al respecto sobre si ha iniciado una nueva relación sentimental, a diferencia de cómo sí anunció inicialmente su compromiso con Belinda y posterior separación, han trascendido fotografías y rumores sobre la nueva etapa en su vida junto a Aurora Cárdenas, quien ha sido identificada como una mujer emprendedora y enfocada a las bienes raíces y como CEO de empresas como “I did it for you”, de la que es fundadora, de acuerdo a una reciente entrevista que brindó a la revista Gente Bien.

Diversos medios de circulación nacional y digitales, han replicado el supuesto nuevo noviazgo entre Christian Nodal y Aurora Cárdenas, aunque la joven en cuestión, no ha compartido alguna fotografía en sus redes sociales junto al cantante, al menos en sus publicaciones generales en redes como Instagram.

En su perfil, con más de 110 mil seguidores, Aurora Cárdenas se presenta como asesora en inversiones inmobiliarias, relacionada a firmas de lujo y con un máster en ventas globales, con más de 10 años de experiencia profesional en el campo y en las relaciones públicas.

Las sospechas sobre la relación entre Nodal y Aurora tomaron fuerza cuando ambos fueron captados en Tabasco, donde Nodal cumplió con algunos compromisos, y aunque en ese momento no fue identificada claramente la identidad de la misteriosa joven, en poco tiempo se supo que se trataba de la empresaria y fundadora de “I did it for you”.

Pese a que no hay una confirmación oficial sobre el noviazgo, los fans rápidamente han dado por cierto el rumor, pues la madre de Nodal, Cristy, comenzó a seguir a Aurora en sus redes sociales.

El pasado mes de marzo, la revista Gente Bien compartió una entrevista con Aurora, en donde la joven brinda detalles sobre sus aspiraciones, desafíos y cómo ha sido el reto de consolidar a “I did it for you”, plataforma especializada en la venta, compra y renta de bienes, procesos en los que Aurora lleva la asesoría y herramientas para sus clientes.

En su testimonio, Aurora Cárdenas charló sobre su preparación profesional y los desafíos que ha enfrentado en su camino, además de resaltar el empoderamiento que tiene como mujer para sortear cualquier dificultad personal y laboral.

“Un reto continuo es la preparación y el aprendizaje al paso de los años, he trabajado y aprendido de gente en mi camino increíblemente preparados y creo que un reto continúo en todo ámbito es aprender e innovar, no nos podemos quedar atrás, y al contrario, tenemos que estar tres pasos adelante de cualquier situación. Y claro que, como mujer no somos el sexo débil, tenemos la habilidad de lograr todo lo que queremos y soñamos, y me encanta dejar claro que la belleza de la mujer y la inteligencia siempre pueden ir de la mano. Y eso es ¡una bomba!”, expresó Aurora Cárdenas a la revista Gente Bien.

En entrevistas pasadas, Aurora Cárdenas expuso cómo a raíz de la pandemia y los desafíos que ésta presentó, tomó la iniciativa de impulsar su proyecto “I did it for you” partiendo de su experiencia en las relaciones públicas y las ventas, además de explicar cómo lleva su vida personal y laboral, señalando que desde las seis de la mañana suele ejercitarse para estar lista a las ocho de la mañana para sus compromisos laborales, de acuerdo a sus declaraciones brindadas a Gente Bien en una entrevista publicada en diciembre del 2021.

