"Y fueron infelices para siempre": Parejas tóxicas y famosas

Celos, violencia e infidelidad son algunos de los ingredientes que resaltan en las relaciones más tóxicas de la farándula… Parejas para las cuales la frase “vivieron felices para siempre” no aplica, como es el caso de Amber Heard y Johnny Depp, quienes actualmente se están enfrentando en los tribunales; y es que las estrellas de Hollywood tras vivir un divorcio millonario en 2016, ahora pelean por ganar una demanda en la cual quien salga victorioso obtendrá 150 millones de dólares: la demanda interpuesta por cada uno busca terminar con la reputación del otro, pues mientras ella lo acusa de golpeador, él la señala como una difamadora e infiel… ¿Quién ganará?

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard está transmitiéndose en vivo. ESPECIAL / AFP / AFP

Otra pareja que también sostiene una relación tóxica es la conformada por Jada Pinkett y Will Smith, la cual ha dado mucho de qué hablar en los últimos días luego de la multicitada cachetada que el actor le dio a Chris Rock en los pasados Premios Oscar, argumentando que estaba defendiendo a su esposa de una broma hecha por el comediante; pero esta no es la primera vez que ellos se encuentran en medio de la tormenta, ya que cuentan con varios escándalos que han ensombrecido su matrimonio, como el hecho que Jada declaró que ella nunca quiso casarse con Smith; incluso, comentó que la forzaron y “fue horrible”: “Estaba embarazada, era joven, soltera y la presión fue muy fuerte”, agregó.

Aunado a esa bonita declaración, Jada también aceptó que le fue infiel a Will con un amigo de su hijo, Jaden Smith: el músico August Alsina, quien ahora amenaza con escribir un libro y publicar “santo y seña” del amorío que sostuvo con Pinkett… ¡Qué oportunista!

Jada Pinkett reveló hace unos años que ella no quería casarse con Will Smith. EFE

Y no solo en Hollywood se dan esta clase de relaciones, pue como bien dice la frase: “En todas partes cuecen habas”, y la farándula mexicana también tiene lo suyo.

Uno de los romances polémicos más sonados fue el que hasta hace unos meses sostuvieron Belinda y Christian Nodal, quienes desde que comenzaron a salir estuvieron en boca de todos y en la mira de la mamá de Nodal (Cristy Nodal), quien se rumora jamás aceptó el noviazgo debido a la diferencia de edades entre los cantantes: la intérprete de “Sapito” ronda los 32 años mientras que el mexicano recientemente cumplió 23.

Christian Nodal y Belinda fueron la pareja más polémica de los últimos años. ESPECIAL / SUN / SUN

Aunado a la mamá de Nodal, diversas ex parejas de la rubia también levantaron la voz y señalaron que Belinda es una mujer interesada que gusta de obtener costoso regalos por parte de sus parejas, situación que se repitió con el originario de Sonora, quien le pidió matrimonio a la cantante con un anillo de compromiso cuyo precio supera los 3 millones de dólares, obsequio que tras la ruptura abrió el debate de si ella debería regresar la joya o no, lo cual, al parecer, no ha ocurrido hasta el día de hoy.

Sumado a lo anterior, gente cercana a la pareja declaró que Christian solía celarla y tener actitudes groseras con la también actriz, tal como quedó documentando en un video donde se observa al cantante visiblemente enojado luego de que Belinda le jugara una “broma”; en su momento la reacción del intérprete de “No te contaron mal” fue criticada por los medios de comunicación y por los seguidores de la rubia.

Marjorie de Sousa y Julián Gil terminaron por una supuesta infidelidad. ESPECIAL / SUN / SUN

Los actores de telenovelas Marjorie de Sousa y Julián Gil son otra de las exparejas que han destacado por ser problemáticas; incluso, su separación la desencadenó una supuesta infidelidad por parte de ella que además involucró al histrión Gabriel Soto.

Sousa y Gil tienen un hijo, el cual tuvo que ser sometido a una prueba de ADN ya que Julián llegó a dudar de su paternidad y se la adjudicó a Soto; al final, el niño resultó ser hijo de Julián, lo que los ha llevado a pasar años desacreditándose y peleando en tribunales por la custodia del menor.

AC