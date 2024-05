Belinda deslumbra con outfit rojo en estreno de nueva serie

Belinda cautivó con su presencia en el estreno de la serie "¿Quién lo mató?", que se llevó a cabo en la Ciudad de México. La artista interpreta a Paola Durante , edecán que fue encarcelada por su presunta participación en el homicidio del presentador de televisión Paco Stanley.

En la red carpet, llamó la atención su outfit conformado por un minivestido rojo y medias negras. A este evento también asistieron otros actores del elenco como: Diego Boneta, Javier Ramírez, Luis Gerardo Méndez, Zuria Vega, Humberto Hinojosa, Roberto Duarte, Pablo Cruz y Jorge Zarate.

La serie es una producción de Amazon Prime Video y estará disponible en la plataforma el próximo viernes 24 de mayo.

El minivestido rojo de Belinda

El rojo es un color fabuloso, festivo y de celebración. Es ideal para usar en eventos especiales, citas nocturnas o cualquier momento en el que se desee usar algo atrevido.

La cantante de Cactus lo escogió para celebrar el estreno de su nueva serie. Lo llevó en un vestido corto de cuello alto y con hombreras, cuyo diseño destaca por contar con una especie de capa semitransparente superpuesta, de muselina, en la que se forman ligeros drapeados.

El vestido de Belinda es de la colección Les Sculptures, de la firma francesa Jacquemus. En ella predominan prendas con mangas redondeadas y esculturales como las del minivestido de la artista. Este modelo también está disponible en negro.

No hay nada que no funcione cuando combinas negro con rojo y Belinda lo sabe. Apostó por combinar su minivestido con medias negras y sandalias de tiras del mismo color. Además, complementó el look con unos lentes de sol oscuros.

Belinda mantuvo los accesorios al mínimo. Dejó que el rojo acaparara toda la atención y decidió llevar un reloj también en ese tono. Para la ocasión, lució su melena suelta, peinada con raya en medio y ligeras ondas en las puntas.

