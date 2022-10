Christian Nodal: Fanáticos del cantante corean insultos contra Belinda

Mientras Belinda y Christian Nodal mantuvieron una relación amorosa, se convirtieron en una de las parejas más seguidas del mundo del espectáculo; sin embargo, tras su truene los mismos fans que los apoyaban, fueron los que se voltearon en su contra.

Los seguidores de Beli atacaron duramente al cantante, incluso llegaron a reclamarle por las versiones que apuntaban a que éste la habría engañado con varias mujeres, entre ellas una de sus exnovias. Por su parte, los admiradores de Nodal también se fueron en contra de la actriz, a quien llamaron interesada.

Estos ataques fueron lo que precisamente ha puesto en el ojo del huracán a Nodal, y es que a tan sólo unas semanas de que apareciera un video en el que se un amigo suyo le mandaba un fuerte mensaje a la ex del intérprete, ahora su público volvió a insultarla. En redes sociales ya circula una grabación en la que se puede ver a Christian en un palenque, y en cierto momento del concierto, todos los asistentes se ponen de pie para corear varias ofensas la intérprete de "Egoísta": " "Beli, Beli, Beli, Beli, chin*a tu madre".

Wow !! #Belinda #Belifans !! Qué onda !! Ya las cosas no son ni chistosas ni aceptables !! #Nodal y aunque se haga el sordito @JorgeCarbajalOf pic.twitter.com/Bit69G2S1I — JUANGABRIELA JACKSON �� (@YoZhoy) October 2, 2022

Aunque el novio de Cazzu sí se dio cuenta de lo que pasaba, no intervino y tampoco frenó a la multitud. En cambio, minutos antes de que se terminara su concierto sólo dijo unas cuantas palabras: "Se los dije, yo no puedo andar cuidando la boca de todos", dijo.

Le llueven críticas a Nodal

Como era de esperarse los usuarios en las redes no perdonaron el comportamiento del cantante, sobre todo porque no es la primera vez que algo así sucede. Para muchos, el hecho de que entre él y Belinda ya no haya nada no es justificación para que permita tantas agresiones, sobre todo porque se hace llamar un caballero.

"Qué poca", "Sigue dolido", "Qué educación tienen los de Jalisco", "El tipo de público es igual al tipo de artista", "Qué corriente es, se ríe y no pone orden", "Dime que no has podido olvidar a tu ex, sin decidrme que no has podido olvidar a tu ex", son sólo algunos comentarios que pueden leerse.

FS