Christian Chávez de RBD demanda a su exnovio por extorsión

A través de un comunicado por parte de su bufete de abogados, Christian Chávez dio a conocer la notica de que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia en contra de su expareja, Maico Michael Kemper, por varios delitos entre ellos el de extorsión.

El actor mexicano decidió tomar acciones legales luego de que Maico lo acusó de violencia familiar tras romper su relación; ambos se conocieron en 2018 y el holandés decidió venir a vivir con él a México desde 2019.

"Nuestro cliente en ningún momento ha sido juzgado con antelación como erróneamente se ha estado manifestando por la contraparte, razón por la cual no puede hablarse de que tenga antecedentes de alguna índole", dicta el comunicado oficial.

Según la investigación, Kemper y su abogado han manifestado su intención de extorsionar a Chávez con tres millones de pesos, así como han buscado fabricar pruebas para imputar al exRBD el delito de agresión.

Kemper ha asegurado que tomó la decisión de denunciarlo luego de que un golpe en la cabeza lo llevara al hospital, pero que también había sufrido violencia psicológica por parte del actor.

Mientras tanto, Christian Chávez no ha hablado al respecto y a través del mismo comunicado se asegura que la indicación jurídica es que no de ninguna declaración sobre los trámites legales que está llevando a cabo, ya que esto podría entorpecer las labores que se están realizando.

Esta mañana el actor compartió en su cuenta de Instagram su rutina para cuidar la piel y no hizo ninguna mención, pero con anterioridad dejo un video de aclaración para sus fans, en el que contó que decidió por amor propio tomar medidas legales para no caer en chantajes, así mismo aseguró que está bien y continuará su vida porque no tiene nada que temer.

"Sí estoy pasando por un proceso un poco complicado que se va a arreglar por la vía legal, yo no pienso difamar a nadie porque no está en mi esencia, creo fielmente en la justicia y la verdad, lo que sí les puedo decir es que las relaciones tóxicas son algo que te puede costar muchísimo si no alzas la voz desde el principio", dijo Chávez.

