Christian Anguiano, un “Héroe” que sigue sus instintos

El tapatío y luchador olímpico, Christian Anguiano, tras enfrentarse a “Pato” Araujo en el duelo de eliminación rumbo a la final de “Exatlón México”, se despidió del proyecto en esta su segunda vuelta, pues ya había participado en 2019. El deportista en esta edición ingresó en la semana 11 como refuerzo del equipo de “Héroes”.

En entrevista, comparte su experiencia sobre participar en esta emisión donde puso a prueba una vez más su destreza mental y su rendimiento físico. “Fue una experiencia un poco diferente a mi primera temporada, porque yo le cuento a la gente que cuando entras por primera vez, uno va como niño explorador, quieres vivir todas las experiencias y no sabes en qué terreno vas a estar y quiénes serán tus amigos. Entonces, todo lo disfrutas muchísimo, tienes muchas emociones… Vives al día. Y ahora en esta temporada venía más con la mentalidad de que quería llegar a la final, de que quería ganar”.

Sin embargo, confiesa que cuando llegó a la competencia se dio cuenta que él nivel es muy alto, que hay competidores muy experimentados, así que toda la experiencia fue un gran reto, “tuve altas y bajas, tristezas y alegrías, pero al final todo sacrificio valió la pena”. Expresa además que la competencia siempre será más mental que física, “porque al final todo se define en el tiro, puede haber gente muy rápida, pero si no tiene certeza, calma y saber manejar la presión, no sirve de nada, así que durante la competencia fuimos desarrollando la habilidad mental para llegar tranquilos al tiro”.

Como aprendizaje que se lleva Chris de este proyecto para continuar con su vida deportiva y su sueño olímpico, es que está más capacitado para competir bajo presión. Además, dentro del programa comenzó una relación con una de las participantes del reality, Casandra Ascencio, quien también está en esta temporada y se mantiene como una de las semifinalistas.

“El Exatlón me hizo conocer a Casandra, fuimos amigos durante la primera temporada, salimos de ahí y comenzamos a coincidir en muchas cosas, hicimos buena conexión, somos muy buen equipo y me llevo una buena relación que hemos estado reforzando poco a poco y le estamos echando muchas ganas a todo”.

Christian de 25 años ha estado inmerso en el deporte desde los ocho años, ahora seguirá preparándose en el deporte de alto rendimiento para continuar buscando nuevos objetivos, además, continúa siendo parte del Ejercito Mexicano.

“Mi sueño olímpico ha sido desde que tengo ocho años, todo lo que he realizado a lo largo de mi vida ha sido con base a eso, de que cada vez esté dando un paso más, no sé si lo llegue a lograr, no me voy a quedar con las ganas de dejarlo todo por alcanzarlo. Voy retomar mis entrenamientos y ver qué nacionales siguen y qué competencias internacionales hay”. Quiere conectar con más personas a través del deporte, ayudando a otras personas a esforzarse por realizar sus sueños.