Choque frontal entre el cine y la historia

“La carga” es un drama histórico que toma como punto de partida el juicio a Francisco Tenamaztle, líder de la rebelión indígena que fue conocida como la guerra del Mixtón. Ubicada en el siglo XVI en la recién nacida Nueva España, un par de indios tamemes deben transportar a una noble española a través de kilómetros para ponerla a salvo y presente pruebas a favor de Tenamaztle y en contra de su propio padre.

Durante su viaje, la película nos invita a descubrir la historia del indio tameme Painalli, quien carga a la dama al mismo tiempo que huye perseguido por los españoles. La cinta dirigida por Alan Jonsson fue protagonizada por Gerardo Taracena, Fernando Morán, María Valverde y Horacio García Rojas, quien platicó en entrevista sobre su inclusión en el filme.

“Mi primera película y la primera del director la hicimos juntos: Morenita, el escándalo. Cuando Alan investigó sobre los indios tamemes me dijo ‘Creo que ya tienes tu próximo proyecto’. Eso me permitió involucrarme en muchas cosas de la producción”.

Por las características de la historia, su papel requirió un gran esfuerzo físico, además del reto actoral: “Sabíamos que iba a ser un papel de desgaste físico importante. Tuvimos que entrenar, y necesitábamos una construcción estética. Vemos la figura de nuestros pueblos originarios como unos troncos enteros, fuertes. Cargaban entre 20 y 35 kilos de pescado en una canasta, con la fuerza de su cuello, espalda y piernas. Por eso tuvimos que hace una dieta por seis meses, entrenar y comer como lo hacían en esa época para involucrarnos en todos los sentidos”.

El director Alan Jonsson, durante el rodaje del filme. ESPECIAL

Cambio de cuerpo y de mente

A la par del tema corporal, la verosimilitud de la cinta crece con el idioma, pues Horacio y sus compañeros aprendieron náhuatl: “Fue una oportunidad, un regalo. Es una lengua que nos han arrebatado, tendríamos que involucrarnos más para entender esa lengua madre de nuestra nación. Y conocer la historia: el contexto histórico es fascinante, parece aburrida porque en la escuela la cuentan así… Es un idioma muy bonito y muy complejo”.

Por incluir la lengua náhuatl en la película, Horacio comentó los posibles prejuicios que podrían surgir: “Quisimos cambiar esa idea de ‘el público se va a espantar al escuchar náhuatl’, que pensarían que era una película de nicho: quisimos que la gente escuche el idioma sin importar el tipo de película. Es un momento importantísimo en nuestro país para hablar de esos temas de identidad, justicia y libertad. Queremos que llegue a un público masivo, que a partir del divertimento y la aventura nos demos cuenta de que tenemos que luchar por este país”.

El actor platicó algunas anécdotas durante la filmación: “Para llegar a Roca Partida, Veracruz, salimos de Catemaco: eran dos horas de terracería. Llegamos a la base del cerro. Todos se preguntaban ‘¿qué hacemos aquí?’, pero cuando llegamos entendimos: es una cosa espectacular, mágica”.

Otras anécdotas de la filmación dan cuenta del trabajo en equipo detrás de La carga: “Subimos a Hidalgo a la sierra, a una montaña muy alta. Era todo el equipo de la producción. Íbamos todos los del staff: una del equipo de maquillaje agarró su equipo, y de repente Harold Torres agarra un tripié, yo agarro otro, María Valverde agarra su vestido y otras bolsas. Todos contribuimos, hechos pedazos, pero felices: se armó una gran familia, y eso se ve reflejado en la pantalla. A veces los rodajes son metáfora de lo que se está contando”.

Visión del México profundo

Alan Jonsson, director de La carga, platicó cómo surgió la idea original para narrar esta historia: “La historia siempre ha sido importante para mí, en particular la de México. He buscado muchas historias para contar. Tenía una necesidad de contar una historia que mostrara nuestro México”.

Alan profundizó en la historia de los indios tamemes al investigar sobre Cortez y su viaje a Tenochtitlán: “Me enfoqué en los indios tamemes, su fuerza, valentía y honradez, en todos sus valores. Me gustó mucho lo que hacían y cómo lo hacía. En la búsqueda me encontré con Francisco Tenamaztle, con su historia y hazañas. Me concentré en esos dos elementos, así nació la historia.” El guion lo trabajó junto con Arturo Ruíz Serrano.

Como comentó Horacio, Alan resaltó el papel de las locaciones: “El reto número uno fue escoger las locaciones y saber cómo llegaríamos. Lo que más me tomó tiempo fue la elección de los estados en donde filmaríamos, con cierto ecosistema que necesitábamos… Al llegar a esos lugares agrestes, ya el resto era pura magia”. Durante la producción, todo el equipo de filmación viajaba hasta 2 horas de trayecto para llegar a las locaciones. La inversión de la película fue de 42 millones de pesos. “Se usaron todos los apoyos para la producción”.

Fastuoso. Se cuidaron los detalles al máximo. ESPECIAL

LO BÁSICO

“La carga” es una invitación a descubrir un relato ubicado siglos atrás, en un contexto histórico diferente, pero con una trama que resalta las alianzas y enemistades de los seres humanos. Se estrena en cines comerciales este 13 de octubre.