"Chiquis" Rivera borra recuerdos de Instagram tras su separación

Fue hace unos días cuando la cantante Janney "Chiquis" Rivera anunció a través de redes sociales su separación de su esposo Lorenzo Méndez tras cuatro años juntos, es por ello que su desaparición de Instagram ha causado sorpresa, pues no ha sido visible el más mínimo rastro de la hija de "La Gran Señora", Jenni Rivera.

Sus 4.1 millones de seguidores en Instagram se han quedado sin ningún contenido de "Chiquis", quedando únicamente una liga que dirige a un sitio donde se agrupan el YouTube y otros proyectos de la intérprete de 35 años.

Mientras su cuenta de Instagram está completamente vacía, en Twitter la situación es un poco diferente, pues logran verse algunas publicaciones que la originaria de Long Beach, California, realizó en días pasados, siendo la última un tuit que escribió el 19 de septiembre, donde aseguraba que la música de Marco Antonio Solis era lo máximo.

La música de Marco Antonio Solis es lo maximo!!!!!! Mis respetos. — CHIQUIS (@Chiquis626) September 19, 2020

Su página oficial de Facebook tampoco ha sido la excepción, aunque ahí se ha mantenido más activa siendo lo último que compartió un video en el que pide a sus fans que conduzcan con cuidado.

En su foto de perfil, ocupada por una imagen de color negro, la cantante ha recibido cientos de mensajes preguntando tanto el porqué de su desaparición de Instagram, así como como el cambio en sus redes sociales.

Comentarios como "no vale la pena sufrir por alguien que no lo merece", "eres fuerte", "ánimo, Chiquis" y "no hay problema que no tenga solución" han sido algunos de los que se han hecho presentes en la imagen, tratando de aliviar el dolor que tiene "Chiquis" Rivera en su corazón.

Mientras tanto Lorenzo Méndez ha compartido a través de sus redes sociales cómo pasa un fin de semana familiar junto a su hija.

Separación entre "Chiquis" Rivera y Lorenzo Méndez

El pasado 17 de septiembre la cantante perteneciente a la dinastía Rivera hizo público que luego de cuatro años se separaría de su esposo Lorenzo Méndez, momento que por lo difícil que resultaba pedían privacidad en torno al tema.

"Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni 'publicidad', ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber", dijo.

"Chiquis" y Lorenzo contrajeron matrimonio en junio del año pasado luego de que la cantante diera por terminado el compromiso y se diera una reconciliación.

Incluso hace unos meses tuvieron una separación y Lorenzo se había ido de la casa. Posteriormente volvieron e incluso juntos lucharon contra una infección de Covid-19, pero otras situaciones han terminado con su unión.

jb