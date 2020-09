Chiquis Rivera anuncia separación de su esposo Lorenzo Méndez

Chiquis Rivera y su esposo Lorenzo Méndez decidieron separarse tras cuatro años juntos, así lo informó la cantante en su cuenta de Instagram.

La hija de Jenni Rivera señaló que esta decisión era necesaria, y que no se había tomado para causar controversia o publicidad, como mucha gente ha señalado antes.

Chiquis y Lorenzo se dijeron sumamente agradecidos por el apoyo recibido por los fans en estos últimos cuatro años, tiempo en el que han compartido en redes sociales la evolución de su romance. La pareja pidió privacidad en este íntimo momento.

"Con el corazón pesado...les informó a través de este medio, que Lorenzo y yo hemos decidido separarnos. Fue una decisión mutua y difícil, pero necesaria. NO, esto no es algo que estoy publicando para causar controversia ni 'publicidad', ni mucho menos. Esta es nuestra vida privada que hemos decidido compartir con ustedes estos últimos 4 años, y por esa razón siento la necesidad de dejarles saber. Estamos sumamente agradecidos con el apoyo y amor que nos han brindado, pero les pido privacidad en este momento. No pienso dar entrevistas sobre este tema, ni mucho menos dar detalles, así que les pido a mis amigos del medio, de todo corazón qué por favor respeten eso".

Hace unos meses ya se habían dado una separación entre ellos, Lorenzo abandonó la casa en la que vivía con Chiquis, sin embargo, se dio una reconciliación que duró muy poco. Chiquis y Lorenzo contrajeron matrimonio en junio del año pasado luego de que la cantante diera por terminado el compromiso y se diera una reconciliación.

jb