Chayanne ruge de nuevo con “Sing 2”

Dar vida al felino rockstar “Clay Calloway”, en la nueva entrega de “Sing 2”, no solo representa para el cantante y actor puertorriqueño Chayanne explorar el cine desde otra faceta, pues este personaje significa la oportunidad de retomar sus planes musicales tras casi dos años de ausencia de los estudios de grabación por la pandemia de COVID-19.

“Sing 2” se estrena hoy 22 de diciembre, y en entrevista exclusiva con EL INFORMADOR, Chayanne relata la odisea que experimentó para adentrarse a el pelaje de “Clay Calloway”, que es clave en la nueva trama encabezada otra vez por el apasionado productor musical “Buster Moon”, quien en su intento por ofrecer el mejor musical de la historia se mete en todo tipo de embrollos.

“La primera película la disfrutamos muchísimo, yo la vi sin saber qué sería parte del proyecto en la segunda parte, en ‘Sing 2’. Me dijeron que -“Clay”- era un león, un personaje nuevo y me gustó mucho la idea, estuvimos hablando del personaje, quién era, qué le había pasado, por qué tomó la decisión de aislarse, de cómo eran los demás personajes”, comenta Chayanne sobre cómo fue descubrir las motivaciones que llevaron a “Clay” a distanciarse de los escenarios tras alcanzar el éxito.

Chayanne, quien además de ser un referente pop en la industria hispanohablante con éxitos como “Lo dejaría todo” y “Salomé”, recuerda que su acercamiento al terreno cinematográfico no es nuevo tras haber protagonizado filmes como “Baila conmigo” en los años 90 y dar voz al bandido “Flynn” en la cinta animada “Enredados” en 2010. Ajora resalta el nivel de detalle que la productora Illumination desarrolló para que el koala “Buster Moon” y su grupo musical tengan una estética única.

“En la primera película -se trataba- de un tipo de show, en la segunda querían llegar a otro nivel y cómo trabajar en equipo, más lo bello de la música en el soundtrack. Todos estos personajes parecen que están vivos, por cómo trabajan hoy en día con toda la tecnología y todos los avances, parece que es verdad”, indica Chayanne al destacar el nivel de talento que comparte junto al elenco también encabezado por Benny Ibarra, Vadhir Derbez, Hanna Nicole, Ashley Grace y Roger González, entre otros.

“Ha sido un proyecto muy bonito que me llena de alegría en el medio de una pandemia, de estar enfocado mirando la pantalla y al león, uniendo una voz muy grave. Fue estudiar al personaje, ver por qué el dolor de él, por qué su aislamiento, por qué esa voz de rabia de ese pasado. ‘Clay’ es un rockstar, tiene muchos años de carrera y la voz le va cambiando”.

Una conexión única

Al ser “Clay Calloway” un músico experimentado, pero con un pasado triste que no lo deja disfrutar de su gran amor por los escenarios, Chayanne no duda en resaltar que esto fue indispensable para conectar íntimamente con el persona y brindarle una voz capaz de navegar por diferentes sentimientos desde la nostalgia, la soledad y el dolor, pero también llevarlo a un estado de alegría y plenitud en su intento por recuperar los años perdidos.

“Yo tenía una idea de esa voz y todos los profesionales de este proyecto te van nutriendo, trabajando en equipo, que es parte de los mensajes de la película, así se logró hacer el proyecto. Fue muy divertido, porque la película tiene muchos códigos, es para toda la familia, porque no solamente es para los niños. Los mensajes que te envían son maravillosos, te hacen reír, se te sale una lágrima, te emocionas”.

Más allá de los enfrentamientos y retos que el felino “Clay Calloway” tiene por recuperar su voz y amor a la música, Chayanne hace hincapié en uno de los momentos más profundos de “Sing 2” en el que tuvo la oportunidad de sumergirse nuevamente al escenario.

“De verdad fue compartirlo con ‘Calloway’, porque cuando estás en un escenario y cantas una canción y la gente la canta contigo, eso es muy grande, cuando la gente empieza a moverse, es una conexión, es una energía que está unida. Hay momentos en la película en la que tú ves eso y yo pensaba en el escenario”.

Con energía renovada

Aunque la nostalgia invade por momentos a Chayanne sobre lo que significaría volver a los escenarios y reencontrarse cara a cara con su público, el cantante recuerda que su ausencia por la pandemia también ha sido un proceso para valorar aún más su carrera y la complicidad especial y única que tiene con su público.

“Justo que tuve que parar en medio de una gira saliendo de México para Argentina. Siempre he apreciado mi carrera, todo lo que hago, el amor y respeto que le tengo al público, pero parar tan drásticamente algo, no por uno, sino porque el mundo paró, no importa la profesión que tengas, fue como un stop para reflexionar sobre qué quieres hacer, cómo estás, de pensar: apasiónate o busca cosas que realmente te hagan feliz y deposita tu energía ahí. Es muy importante este comienzo, de alguna manera estoy comenzando de nuevo con este proyecto maravilloso, con las canciones que estoy grabando ahora, para luego poco a poco retomar a donde me lleve la vida”.

Si bien las novedades musicales llegarán para Chayanne en 2022, el cantante revela cómo sería el dueto de sus sueños si pudiera compartir el escenario con el felino rockstar “Clay Calloway”: “Creo que podríamos trabajar ‘Provócame’, porque es un pop-rock dentro del pop mío, sabes que soy de Puerto Rico y hago fusiones, dentro de la línea del pop puedo hacer fusiones más tropicales, más rock, soft-rock, entonces le diría que esa canción”.

MQ