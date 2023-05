Para los amantes de la música, se llevará a cabo el 3 de junio en las instalaciones del Colegio Albert Camus, el concierto “Chavorrucos Fest 2023”, el cual es un evento que organiza la empresa Creative Nation. El evento se realizará con la intención de poder abrir un espacio donde todo el público amante del buen rock y de la música bailable de los 80s y 90s puedan conectar y divertirse en una fiesta donde el legendario grupo de rock Rostros Ocultos y el DJ César Cosío, estarán amenizando y haciendo bailar a los asistentes.

Las puertas se abrirán a las 17:00 horas, comenzando en punto de las 18:00 y terminará a las 23:00 horas. El domicilio es camino Arenero 777. El Bajío. 45017 en Zapopan, Jalisco. La venta de boletos en línea es a través de boletomovil.com/evento/chavorrucos-fest.

Rostros Ocultos es una banda de rock en español originaria de Guadalajara. Fue fundada en 1985 por el guitarrista Arturo Ybarra y el vocalista Agustín Villa Rojas “Cala”. La banda se caracteriza por su estilo de rock clásico y letras profundas y poéticas.

A lo largo de su carrera, Rostros Ocultos ha lanzado varios álbumes de estudio, entre los que destacan "disparado" (1986), “Abre tu corazón" (1989), “Músicos poetas y locos" (1995) y “15 Celebración” (2000) un álbum de duetos que marcó el precedente y la tendencia en la música de hacer colaboraciones en esta producción tuvieron a bien celebrar sus 15 años de trayectoria con artistas de la talla de Alex lora, Alex Syntec, Benny Ibarra y Marciano Cantero de Enanitos Verdes.

Rostros Ocultos estará presentando todo su repertorio de éxitos que durante 38 años han ido recopilando y colocándolos en el gusto de los amantes del Rock en español, en donde clásicos como “El final” y “Abre tu corazón” sonará fuertemente para el deleite de sus fans y todos los asistentes.

El DJ César Cosío por su pasión, estilo y conocimientos en música, el DJ mexicano ha sido el favorito para amenizar grandes eventos a lo largo y ancho del mundo incluyendo personajes de la realeza y del deporte así como estrellas de Hollywood que han gozado de su experiencia de más de 41 años y ha puesto a bailar a los famosos en eventos privados de la talla de Giorgio Armani, Lisa Marie Presley, Quincy Jones John Travolta, Tom Cruise, Seal, Heidi Klum, Barbara Streisand, Ophra Winfrey, Eva Longoria, Colin Cowie, Dan Aykroyd, Manny Paquiao y Nonito Donaire.

Ha formado parte como DJ de los conciertos de Sir Elton John, The Rolling Stones, Gloria Gaynor, Tavares, KC & The Sunshine Band, Nathalie Cole, The Trammps, Technotronic, Wisin & Yandel, Pitbull, Scorpions, Sammy Hagar, Credence Clearwater Revisited.

Así como DJ de las estrellas de la música latina El TRI, Juanes, Maná, Luis Miguel, Alejandro y Vicente Fernández, Juan Luis Guerra, Noelia y Gloria Trevi por mencionar algunos. Y será el encargado de estar cerrando la noche con sus mezclas llenas de ritmo.

