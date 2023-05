Mhoni Vidente: Las frases mágicas de la semana según su signo

Aries

"Vienen cambios muy buenos para el signo de Aries, pero es muy importante que aprendas a callar y solo a confiar en las personas que te aman, ya no idealices al amor siempre trata de verlo como es".

"Te busca un amor nuevo del signo de capricornio o leo en estos días que hablara de formalidad hacia a ti"

Tauro

"Eres el mejor para dar ánimo y sacar de la depresión a los demás, pero trata de no quedarte con esas energías negativas".

"Llega un amor nuevo del signo de virgo o acuario que va ser muy compatible contigo, ten cuidado con las pérdidas de dinero y trata de no pelear con tu familia".

Géminis

"Los sueños que persigues se harán realidad con devoción y constancia, cree más en ti y verás los resultados positivos".

"Ya no recuerdes lo que no fue, deja ir ese amor que no es para ti".

Cáncer

"Recuerda que tu signo tiene una misión en esta vida y es ayudar a todo lo que te lo solicite por eso son grandes líderes sociales".

"Trata de olvidar ese amor que no se dio y conocer personas nuevas. Tendrás mucha compatibilidad con los signos de piscis y libra en el amor".

Leo

"Debes de tomar tus planes siempre con miras a tener el triunfo en las manos, una característica particular de tu signo es ser ambicioso y productivo".

"Ya no seas tan orgulloso y trata de pedirle perdón a quien lastimaste que todos merecemos una segunda oportunidad".

Virgo

"Cuídate mucho de los los chismes y malos comentarios, trata de mantenerte al margen de toda situación en el trabajo, trata de no lastimarte con el ejercicio que lo más importante es la constancia y una buena dieta".

"Recibes una buena noticia amorosa en estos días y estarás muy ilusionado te hablan de irte a vivir en pareja".

Libra

"Trata de dormir más y dejar el celular para otros momentos, no todo es bueno".

"Recibes una sorpresa por parte de un amor nuevo del signo de Aries o Géminis que será muy compatible contigo."

Escorpión

"Ábrete a las oportunidades nuevas que te ofrece la vida y no te sabotees tú mismo con pensamientos negativos, recuerda que el que no arriesga no gana".

"Transforma tu vida con cambios positivos haciendo ejercicio, comiendo mejor, trata de dormir a tus horas y sobre todo no cargues con problemas que no son tuyos".

Sagitario

"Te buscan amores del pasado para hablar sobre un chisme, trata de no darle tanta importancia a ese asunto y quitarte esas personas negativas".

"Recuerda que en estos días vas a estar de suerte".

Capricornio

Son tiempos de madurar y tomar las decisiones de vida que te hagan crecer. Vendrán tiempos de lujos y abundancia, pero es importante que trates de ahorrar para tu futuro.

"Llega un amor nuevo del signo de aries o libra que será muy compatible contigo".

Acuario

"Son días de hacer cambios radicales en tu vida personal como ponerse a dieta y dejar rencores del pasado".

"Tendrás un amor nuevo del signo de tauro o libra que estarás muy emocionado , trata de ya no platicar tus planes de trabajo para que no te los salen".

Piscis

"Estarás muy arrepentido en estos días por algo que hiciste, pero ya lo hecho está, si a pedir perdón y avanzar en la vida".

"Recibes una propuesta de salir de viaje con tus amigos , embarazo en puerta, arreglas asuntos de graduación y título universitario".

