César D’ La Torre, con el destino en sus manos

Viajar al pasado y modificar el destino es un planteamiento que el actor César D’ La Torre no toma a la ligera, en especial, cuando hay riesgo de que esta posibilidad sea empleada para generar daño.

Es por ello que cuando llegó a sus manos el proyecto “Assassin 33 A.D.” no dudó en sumarse para proponer una visión llena de adrenalina sobre las complejidades que puede implicar el viajar en el tiempo y alterar por completo la seguridad de la humanidad.

“Cuando uno es niño te imaginas tantas cosas, y ahora hacer una película de ciencia ficción en la que trabajas con pantalla verde y tienes que imaginar aliens, helicópteros o puedes crear y hacer tantas cosas con las que regresas prácticamente a tu infancia, es maravilloso”, detalla César D’ La Torre.

Aunque este filme se estrenó con éxito en la cartelera de Estados Unidos, diversas plataformas como Amazon han decidido albergar esta película dirigida por Jim Carroll para que esté disponible en América Latina y así propiciar más contenido digital ante la contingencia sanitaria por el COVID-19.

César D’ La Torre resalta el impacto que las historias de ciencia ficción y acción tienen en el público anglosajón, particularmente cuando son tramas que más allá de los efectos especiales, realmente cautivan por la sensibilidad de los personajes y el propósito reflexivo que tienen para valorar las decisiones que se toman a favor del mundo.

“Si pudiera viajar al pasado lo haría para cambiar algunas cosas que quizá en mi vida no haya hecho correctamente, poder corregirlas y regresar a mi tiempo. Eso lo haría para quizá tener mejores recuerdos o una mejor vida en el futuro”.

A través de su personaje “Félix”, César D’ La Torre revela las inquietudes de un afamado equipo de científicos que, en su afán por crear un dispositivo capaz de transportar materia, termina creando una máquina del tiempo que desata una lucha entre grupos terroristas que desean adueñarse de esta tecnología para someter a las sociedades.

“Como científicos somos contratados para crear una máquina para transferir materia, pero accidentalmente creamos una máquina del tiempo que transfiere cosas y personas. Los terroristas conocen está máquina y tratan de cambiar la historia de la humanidad, viajan al pasado y la usan inadecuadamente. Reflexionamos sobre cómo la venganza hace que lleguen a este extremo, que puedes hacer cualquier cosa por cambiar a la humanidad, a la historia”.

En crecimiento

Originario de Maracaibo, Venezuela, César D’ La Torre se ha consagrado como uno de los talentos latinos más activos de la industria en Hollywood, y aunque su trayectoria cada vez suma proyectos de renombre junto a elencos y producciones conformadas por Taylor Momsem, Meiert Avis y Larry Kennar, por ejemplo, el intérprete venezolano no olvida sus raíces y los retos que ha enfrentado para cumplir su sueño en las grandes ligas de la actuación.

“Me encuentro en un momento que tengo que apreciar, vivirlo cada día en cada paso que doy. Creo que no hay que pensar tanto en los fracasos, sino que con cada proyecto que hago me siento orgulloso, sea chiquito, grande, como sea, esto me da fuerza para seguir adelante”.

Agradecido con México

Considera que un momento clave en su trayectoria está ligado a México, pues aunque su carrera como actor era estable en su natal Venezuela, la oportunidad de participar en un comercial lo animó a salir de sus fronteras habituales y así comenzar a viajar por el mundo a la búsqueda de proyectos cada vez más ambiciosos.

“En Venezuela hice series y películas y creo que lo que cambió mi vida con esa inquietud de trabajar en el exterior, fue hacer una audición para México para un comercial de tequilas hace varios años, desde ese momento empecé a abrir camino (…) México me abrió las puertas, le agarré gusto y después llegué a Los Ángeles”.

César comparte que ante la suspensión de actividades por la crisis sanitaria, algunos proyectos quedaron en la mesa a la espera de concretarse, por lo que confía que a partir del segundo semestre del año la situación mejore para regresar a México y poder dar luz verde a nuevas historias para la pantalla grande.

EL DATO

“Assassin 33 A.D.” está disponible en plataformas como iTunes, Amazon, Google Play y Vudu.